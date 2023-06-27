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Военное обозрение

Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву

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Источник изображения: topwar.ru

Целью "марша справедливости", так назвал Пригожин поход ЧВК "Вагнер" на Москву, было не допустить уничтожения "Оркестра" и привлечь к ответственности лиц, которые своими действиями и решениями совершили множество ошибок в СВО. Так куратор ЧВК "Вагнер" прокомментировал ситуацию с выдвижением колонн "музыкантов".

По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" выдвинулся к Москве не для свержения власти, а для выражения своего протеста, потому что компанию хотели к 1 июля распустить. Однако, подойдя к столице на довольно близкое расстояние, было принято решение развернуться, потому что дальнейшее продвижение могло привести к большой крови. В то же время "Оркестр" хотел привлечь к ответственности лиц, из-за которых творится, по его словам, "весь этот бардак" в зоне СВО.

Изначально было принято решение 30 июня колонной выдвинуться в Ростов, где у штаба ЮВО передать военным всю технику, но якобы был нанесен ракетный удар по лагерю и совет командиров принял решение выдвигаться немедленно. Минобороны РФ, напомним, заявления об ударе по лагерю "Вагнера" назвало информационной провокацией и ещё тогда призвало бойцов ЧВК не совершать роковых ошибок.

За сутки отряды ЧВК прошли почти 700 км, при этом выявив серьезнейшие проблемы в системе безопасности России. Бойцы отряда блокировали все воинские части и аэродромы на пути, при этом не пострадал ни один военнослужащий российской армии на земле.

Мы прошли за сутки 700 километров, не был убит ни один солдат на земле, мы сожалеем о том, что были вынуждены наносить удары по авиационным средствам, но они бросали бомбы и наносили удары

- заявил Пригожин.

Также он подчеркнул, что за сутки подразделения компании совершили марш, равный расстоянию от места старта российских войск 24 февраля до Киева, и от этой же точки до Ужгорода. По его словам, если бы спецоперацию начинали обученные войска, то СВО могла пойти совсем по другому сценарию.

Также Пригожин выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который "нашел решение", после которого отряды ЧВК "Вагнер" вернулись в полевые лагеря.

Напомним, что 24 июня, по факту происходивших событий, было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за вооружённый мятеж.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧВК
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3 комментария
№1
27.06.2023 08:59
Пригожин  шел  не справедливости  добиваться, а  своего и тех кто с  ним в  одной  лодке куска  пирога и власти отвоевывать.  ЧВК  это странное  образование и ,на  сколько я  знаю, в  конституции России создание  частных  армий  не  прописано. ЧВК это уже  незаконно и когда  говорят о  закрытых  статьях  расходования  бюджета  страны, то там  , вероятно и содержание  не российской, а  частной армии прописано и служит она крупному  капиталу  отвоевывая  то , что дорого или  нельзя  купить  за  рубежами России. Применение ЧВК в СВО  это конечно нонсенс, тем более что она МО не  подчиняется. Пригожин  сам  не  воюет и в бронике  рисуется точно не  на  передовой, но умеет дело поставить так , чтобы  воевали  другие и за  деньги  и это уже  бизнес. В условиях военного времени за такой  поход положен  расстрел или  разжалование в  рядовые  и в  штрафбат тем  кто командовал. Когда  Армия России еле  сдерживает контрнаступ и люди гибнут, типо  за  русский  мир и Родину, кто-то 50 тысячное  войско с  оружием  полученным  от МО  использует в личных и не только в  личных  целях. Сейчас Вагнеров  распустят или  распределят, не  знаю как  правильно, но  почему бы это бодрое  войско  не отправить повоевать, не  скопом, а  по частям  на  фронт, где трудно? Если  их выведут в Белоруссию  и перестанут туда  зэков набирать, то зачем  их  кормить? Это чтобы  после СВО  опять отправить в Африку  олигархам  вопросы  решать за  счет России и тайно  тратя  на это деньги?
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№2
27.06.2023 11:10
Цитата, Виктор Демченко сообщ. №1
Пригожин  шел  не справедливости  добиваться, а  своего и тех кто с  ним в  одной  лодке куска  пирога и власти отвоевывать
Если это было бы так, то не закончилось бы гладко. „Вагнер“ очень сложный противник, по нему не применишь ЯО и Калибрами не стрельнешь. Кроме того, силовики могли не проявить старания останавливать вагнеровцев или даже могли присоединиться к ним. Что показала сама протяженность марша. Стоит обратить внимание и на другие вещи. Несмотря на очень серьезные обвинения по поставкам снарядов, а речь шла фактически о саботаже, приведшем к человеческим жертвам, верховного главокомандующего похоже не особо заинтересовало где там эти снарялы, куда деваются по дороге. Если не ошибаюсь, он только раз выразил сожаление по-поводу ссоры между мужиками.
Сам факт ухода одного из лучших подразделений с фронта в канун надвигающегося крупного наступления противника уже есть большой прокол руководства.
Есть вещи, сказанные Пригожиным, которые проверить совсем нетрудно. Например о коррупции с военной выставкой. Как бы Вы не относились к Европе, но подобные вещи в любой ее стране привели бы к отставке министра. А в России это хоть кому-нибудь интересно?
В литовских СМИ пишут, что дело в отношении Пригожина не закрыто. Если это правда, то как начнут относится к гарантиям российского президента люди?
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№3
27.06.2023 17:37
Цитата, Baltas сообщ. №2
В литовских СМИ пишут, что дело в ... Если это правда, ...
- а если неправда? "Как люди будут относиться к этим СМИ?" Сомневаюсь я, что в текущих условиях, в ваших СМИ, можно надеяться хоть на частичку объективной информации о России.


- вот что заявляется официально (это про сообщение ЦОС ФСБ). Как будет на самом деле покажет время.
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