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ТАСС

Новый Музей военно-морской славы России в Кронштадте откроется ко Дню ВМФ

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Установленная в специальном крытом павильоне в качестве центрального объекта экспозиции Музея военно-морской славы в Кронштадте первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" проекта 627, июнь 2023 года
Установленная в специальном крытом павильоне в качестве центрального объекта экспозиции Музея военно-морской славы в Кронштадте первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" проекта 627, июнь 2023 года.
Источник изображения: Михаил Жердев

Губернатор Александр Беглов также сообщил, что решением президента России обновленный Кронштадт станет центром сохранения истории флота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Музей военно-морской славы России, основой которого стала первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол", откроется в Кронштадте ко Дню ВМФ в конце июля. Об этом сообщил в эфире "Радио России" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Музей и его главная экспозиция - первая советская подводная лодка "Ленинский комсомол" - откроются в конце июля ко Дню Военно-Морского флота", - сказал губернатор, напомнив, что на прошлой неделе Кронштадт впервые стал местом проведения Международного военно-морского салона.

Как отметил Беглов, решением президента России обновленный Кронштадт станет центром сохранения истории ВМФ, где будут рассказывать о морских победах отечественного флота, вести патриотическую работу.

Возле нового Музея военно-морской славы на берегу Финского залива в рамках акции "Сад памяти", которая завершилась в Петербурге в День памяти и скорби 22 июня, высажено 46 деревьев. Именно столько подводных лодок потерял Балтийский флот за годы Великой Отечественной войны, сообщил губернатор.

Музей военно-морской славы располагается в создаваемом по поручению президента РФ туристско-рекреационном кластере "Остров фортов". В качестве корабля-музея в Кронштадт приведена подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Она вошла в состав Военно-морского флота СССР в 1959 году с базированием в Северодвинске, прослужила до 1988 года и в 1991 году официально выведена из состава ВМФ. Находясь в море в общей сложности более 14 тыс. ходовых часов, она в совокупности прошла почти 130 тыс. миль, совершила за 29 лет пять боевых походов. 

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Финляндия
Компании
Кронштадт
Проекты
БФ
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