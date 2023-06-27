Первый суборбитальный полет Virgin Galactic запланирован на 29 июня

Его продолжительность составит 90 минут

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Первый коммерческий суборбитальный полет американской компании Virgin Galactic планируется осуществить 29 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании.

В состав экипажа войдут трое итальянцев, представляющих ВВС стран и Национальный исследовательский совет Италии. В ходе полета, продолжительность которого составит 90 минут, они проведут серию научных экспериментов. Вместе с ними в полете будут участвовать астронавт-инструктор Virgin Galactic и два пилота.

Запуск состоится с космодрома в штате Нью-Мексико. Космолет Unity выведет на заданную высоту самолет Eve, также разработанный и созданный Virgin Galactic.

В августе Virgin Galactic организует следующий частный коммерческий рейс в рамках программы Galactic-02. Далее планируются ежемесячные полеты.

Ранее компания была вынуждена несколько раз откладывать полеты по техническим причинам. Компания планировала первый суборбитальный полет в 2022 году, однако из-за "нехватки рабочей силы и кризиса в цепочках поставок" перенесла его на первый квартал 2023 года. Однако и после этого полет был отложен из-за крупных финансовых убытков компании.

Virgin Galactic развивает проекты суборбитальных коммерческих полетов. Для этого был построен космолет Unity на шесть пассажиров. Всего с 2016 года компания провела 22 испытательных полета космолетов. В миссии Unity-22, состоявшейся 11 июля 2021 года, приняли участие сам Ричард Брэнсон и пять сотрудников Virgin Galactic. Космолет поднялся на высоту 86 км, где экипаж в течение нескольких минут ощущал состояние невесомости.