Сергей Лавров: российские военные инструкторы продолжат работу в Мали и ЦАР

ЦАМТО, 26 июня. Работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров.

"ЦАР – одна из тех стран, правительство которой, наряду с Мали, официально обратилось с просьбой к частной военной компании на этапе, когда и ЦАР, и Мали бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов, закрывая там свои военные базы, которые призваны были подкреплять борьбу с терроризмом", – сказал российский министр.

"В этих условиях, когда их оставляли лицом к лицу с бандитами, и ЦАР, и Мали обращались к частной военной компании "Вагнер" с просьбой обеспечить безопасность их руководству. Помимо отношений с этой ЧВК, ЦАР и Мали имеют официальные контакты по линии своих правительств с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена", – цитирует "РИА Новости" С.Лаврова.