Мантуров сообщил об особой охране объектов ОПК в минувшие выходные

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Российские оборонные предприятия на минувших выходных были взяты под особую охрану, в том числе с привлечением военнослужащих Росгвардии, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В части гражданских промышленных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса акцент был сделан на обеспечении повышенных мер безопасности. Под особый контроль, с привлечением сил Росгвардии, взяли организации, деятельность которых сопряжена с рисками техногенных аварий", - заявил Мантуров на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным в понедельник. По его словам, на случай обострения ситуации были подготовлены эвакуационные команды.

"Предприятия промышленности и торговли в минувшие выходные отработали слаженно. Невзирая на внештатный характер ситуации, каких-либо инцидентов не допущено", - подчеркнул вице-премьер.