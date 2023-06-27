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ТАСС

Несколько дивизионов "Искандеров" вышли на полевые учения под Калининградом

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Перегрузка ракеты 9М723 на ОТРК «Искандер-М» во время учений
Перегрузка ракеты 9М723 на ОТРК «Искандер-М» во время учений.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В полевом выходе задействовано более 100 военнослужащих и до 20 единиц военной и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Несколько дивизионов оперативно-тактических комплексов "Искандер" Балтийского флота вышли на плановые полевые учения в Калининградской области. В полевом выходе задействовано более 100 военнослужащих и до 20 единиц военной и специальной техники, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В ходе сбора несколько дивизионов комплексов "Искандер" совершили марши в назначенные позиционные районы и отработали алгоритм действий по инженерному оборудованию и маскировке стартовых позиций", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни боевые расчеты ракетного соединения флота проведут тренировки по действиям в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. Особое внимание уделяется совершенствованию слаженности расчетов и подразделений, навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин, уточнили в пресс-службе.

Ракетчики также выполнят электронные одиночные и групповые пуски по различным целям с последующим выходом из-под возможного ответного удара и отработают нормативы по перезарядке ракетных комплексов в полевых условиях.

В пресс-службе флота также сообщили, что истребители Су-27 также начали маневры в регионе. 

"В Калининградской области началось плановое летно-тактическое учение, в котором принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано свыше 10 истребителей Су-27 истребительного авиаполка соединения морской авиации Балтийского флота", - говорится в сообщении.

В рамках учений летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перебазирование на оперативные аэродромы. Кроме того, экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату самолетов-нарушителей государственной границы, а также произведут стрельбы из бортового вооружения по крылатым ракетам и самолетам условного противника.

Основная цель учений - проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники. Помимо совершенствования летной выучки, экипажи высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области. Плановое учение продлится до конца текущей недели, уточнили в пресс-службе. 

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