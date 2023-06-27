Американский авианосец зашёл во вьетнамский порт Дананг

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Авианосец ВМС США Ronald Reagan (CVN-76) вошёл сегодня во вьетнамский порт Дананг в сопровождении двух ракетных крейсеров USS Antietam (CG 54) и USS Chancellorsville (CG-62). Примечательно, что столь неожиданный заход американского авианосца в данный порт стал неким вызовом Китаю, с которым Соединённые Штаты борются за влияние.

Также не стоит забывать и о том, что Вьетнам выступает в качестве основного торгового партнёра КНР, однако стремление официального Пекина сохранить своё морское господство в Южно-Китайском море привело к разногласиям не только с вышеупомянутой страной, но и с другими странами региона – Малайзией, Брунеем, Индонезией и Филиппинами.

Тем временем Вашингтон прилагает дипломатические с тем, чтобы укрепить свои военные и экономические связи с этими государствами в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).

Заход авианосца стал третьим по счёту с момента восстановления американо-вьетнамских отношений, что произошло перед окончанием Вьетнамской войны (дипотношения между двумя странами были установлены в 1950 году). Также в этом году состоялся официальный визит в Ханой госсекретаря США Энтони Блинкена, главного торгового советника Комитета американской Палаты представителей по методам и средствам Кэтрин Тай, а также главы Агентства США по так называемому международному развитию Саманты Пауэр.

После того как авианосец Ronald Reagan был пришвартован во вьетнамском порту, офицеров, входящих в состав экипажа, встретили их коллеги из Вьетнама. Командир корабля капитан Д. Кардон сообщает о том, что более 5 тыс моряков экипажа предложат свою помощь в поддержании связи между гражданскими организациями и местным общинами, проведут спортивные мероприятия с местными атлетами. Помимо этого они также примут участие в обмене опытом по различным культурным проектам.

Кстати говоря, Япония – главный союзник Штатов, также осуществила заход своего эскадренного миноносца JS Izumo в порт Дананг на прошлой неделе, присоединившись к учениям в Южно-Китайском море.

ВМС КНР, в свою очередь, тоже вошли во вьетнамский порт на своём учебном корабле около месяца назад во время морского похода, включавшего также такие страны как Таиланд, Бруней и Филиппины.

Комментируя прибытие авианосца Ronald Reagan в его страну, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон подчеркнул, что данное событие призвано «обеспечить мир, стабильность и развитие как в регионе, так и в мире».