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ТАСС

NYT: администрация США считает, что ВСУ "отстают от графика" контрнаступления

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Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

По данным газеты, администрация страны назвала итоги украинского контрнаступления "отрезвляющими"

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена считает "отрезвляющими" результаты первых двух недель контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на американского чиновника газета The New York Times.

По ее данным, хотя официальные лица из вашингтонской администрации публично призывают к терпению, говоря об итогах украинского наступления, в частных беседах они нередко выражают обеспокоенность медленным продвижением. По словам американского чиновника, результаты контратаки являются "отрезвляющими", ВСУ "отстают от графика".

Как ранее сообщили в Минобороны России, украинская сторона с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери киевских силовиков составили до 3 715 человек. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери Украины. В свою очередь газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации проинформировала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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