В России создали работающие на водке космические двигатели

Ученые из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали двигатели для малых космических аппаратов (МКА), которые работают на водке. Силовые агрегаты позволят создать маневрирующие орбитальные группировки спутников. Об этом в пресс-службе ОмГТУ сообщили «Газете.Ru».

Отмечается, что МКА, которые используют, в частности, для дистанционного зондирования Земли, весят от 1 до 500 килограммов. Эти аппараты работают на низких околоземных орбитах, где велико влияние притяжения Земли. Для работы МКА необходимы небольшие двигатели, которые позволят совершать различные маневры.

Сегодня в качестве топлива для двигателей МКА используют фреоны, изобутан и другие вредные для человека газы. Омские ученые предложили конструкцию силовой установки, которая сможет работать на безопасной для человека спирто-водяной смеси.

«Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги», — сообщил старший преподаватель кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Антон Лукьянчик.

По его словам, комплектующие для создания опытных образцов двигателя получили в конце 2022 года в рамках программы «Приоритет-2030». Сейчас специалисты занимаются их сборкой, а к концу 2023 года планируют провести испытания в вакуумной камере.

В декабре 2022 года стало известно, что спутники, которые войдут в орбитальную группировку «Гонец-М1», оснастят двигателями для коррекции орбиты. Удельный импульс тяги работающего на ксеноне двигателя составит не менее 1200 секунд.