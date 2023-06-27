Лавров ответил на вопрос об участии зарубежных разведок в мятеже Пригожина

Лавров: спецслужбы разбираются, участвовали ли зарубежные разведки в мятеже Пригожина

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские спецслужбы уже разбираются, были ли замешаны украинские или западные разведслужбы к мятежу Евгения Пригожина в минувшую субботу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я работаю в ведомстве, которое не занимается сбором доказательств о совершаемых противоправных действиях, но у нас есть такие структуры, и уверяю вас, они уже в этом разбираются", - сказал Лавров в интервью RT, отвечая на вопрос, есть ли доказательства того, что ни украинские, ни западные разведслужбы не были замешаны в субботних событиях.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.