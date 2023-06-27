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Ростех

Ростех открыл в Самаре Центр конструкторских разработок в области двигателестроения

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Источник изображения: Фото: «ОДК-Кузнецов»

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха открыла в Самаре новый Центр конструкторских разработок и научных исследований. В строительство комплекса площадью более 10 тысяч квадратных метров инвестировано свыше 1,5 млрд рублей. Оснащенное передовой техникой и современной IT-инфраструктурой ОКБ займется разработкой перспективных силовых установок для авиации, космоса и энергетики.

В церемонии ввода в эксплуатацию нового Центра конструкторских и научных исследований «ОДК-Кузнецов» приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха.

В новом ОКБ организовано 500 высокотехнологичных рабочих мест для инженеров-конструкторов и работников технических служб. Здание оборудовано системами инженерного анализа и проектирования, а также собственными системами хранения и обработки данных.

«Открытие нового здания ОКБ – знаковое событие для предприятия и всей отрасли. Это суперсовременный интеллектуальный центр, который будет формировать будущее двигателестроения на ближайшие десятилетия. Его оснащение позволит разрабатывать новые газотурбинные двигатели полностью в виртуальной среде с применением «цифровых двойников» и существенно сократить сроки создания – до 4–5 лет. «ОДК-Кузнецов» имеет мощную инженерную школу, высококлассных специалистов, которые благодаря этому центру смогут реализовать весь свой потенциал и обеспечить страну авиационными, космическими и энергетическими силовыми установками», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В новом ОКБ организовано современное пространство для коллективной работы – двухуровневый конференц-зал с системой защищенной видео-конференц-связи для проведения обучающих мероприятий, семинаров и работы над совместными проектами. Специальный учебный класс предназначен для студентов проекта «Крылья Ростеха» – теперь наставники и студенты находятся на одной территории, в одной информационной среде, что позволяет привлечь на «ОДК-Кузнецов» молодых и прогрессивных инженеров нового поколения.

«ОДК-Кузнецов» – одно из самых высокотехнологичных предприятий страны, имеющее современную производственную базу. В модернизацию мощностей уже инвестировано более 40 млрд рублей, открыты 12 новых объектов, на подходе еще несколько. Новый центр – это современная научно-исследовательская база, которая позволит не только сократить время разработки новых изделий, привлечь молодых специалистов, но и задать качественно новый вектор развитию всей корпорации», – сказал генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха.

Открытие нового интеллектуального центра символично состоялось в день рождения выдающегося конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова, имя которого носит самарское предприятие ОДК. Сегодня конструкторская школа Кузнецова продолжает развивать лучшие разработки предшественников, воплощая новые идеи в перспективные изделия.

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