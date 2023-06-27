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Intel готова резким скачком обойти и AMD, и Nvidia. Cуперкомпьютер Aurora с производительностью свыше 2 эксафлопс уже смонтирован

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Cуперкомпьютер Aurora с производительностью свыше 2 эксафлопс
Cуперкомпьютер Aurora с производительностью свыше 2 эксафлопс.
Источник изображения: Argonne National Laboratory

Уже более года самым производительным суперкомпьютером в мире является система Frontier на компонентах AMD. Заодно это единственный суперкомпьютер с производительностью свыше 1 эксафлопса. Однако уже вскоре лидер должен смениться. Как сообщается, Аргоннская национальная лаборатория уже завершила установку блейд-серверов для суперкомпьютера Aurora.

После введения в строй Aurora должен стать самым мощным суперкомпьютером, а заодно первым с производительностью более 2 эксафлопс. 

При этом Aurora будет интересен ещё и тем, что будет опираться на компоненты Intel. Само собой, на этом рынке говорить о прямых конкурентах смысла нет, но в каком-то смысле Aurora будет противником Frontier.  

Конфигурация нового суперкомпьютера уже известна. Созданная HPE система содержит 166 стоек по 64 блейд-сервера в каждой, то есть всего 10 624 блейд-сервера. Каждый блейд-сервер основан на двух процессорах Xeon Max (Sapphire Rapids) со встроенной памятью HBM2E объемом 64 ГБ, а также имеет шесть GPU Intel Data Center Max (Ponte Vecchio).  

Какие именно CPU используются в Aurora, пока не уточняют, но логично предположить, что это топовые в линейке 56-ядерные Xeon Max 9480. То есть Aurora содержит 21 248 56-ядерныйх CPU, тогда как Frontier имеет 9472 64-ядерных Epyc Epyc 7453s.  

Само собой, немалая доля производительности таких систем, если не львиная, заключена в GPU, но тут их сравнивать намного сложнее. У Frontier это 37 888 ускорителей Instinct MI250X, а у Aurora — 63 744 ускорителя Data Center Max. К слову, это первый суперкомьпютер на новых CPU и GPU Intel. 

Несмотря на то, что монтаж системы уже завершён, впереди ещё цикл испытаний. Запуск Aurora ожидается позже в этом году.  

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