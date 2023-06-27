Сотовый спутник смог передать данные из космоса на обычный телефон

Спутниковая связь

Компания AST SpaceMobile сообщила об успешной организации обмена данными между спутником BlueWalker 3 и типовыми смартфонами. Эксперимент проводился на Гавайях, в ходе установки связи была достигнута скорость загрузки 10 Мбит/с. Это открывает новую веху в использовании Интернета и добавляет огромное количество проблем астрономам.

Эксперимент проводился при помощи американского оператора связи AT&T, но помимо него все больше компаний в США интересуются идеей прямого подключения мобильного телефона к спутнику для доступа в Интернет. Ранее для этого требовались специально модифицированные телефоны, а первые успехи с обычными аппаратами были достигнуты именно AST SpaceMobile в этом году. Теперь обмен данными на приемлемых скоростях доступен и для обычных телефонов, а на следующем этапе авторы эксперимента хотят достичь передачи данных на уровне стандарта 5G. BlueWalker 3 является экспериментальным спутником, созданным специально для отработки технологии прямого подключения к телефонам с низкой орбиты. У него одна из самых больших антенн площадью 65 кв.м., из-за чего объект очень яркий в черноте космоса. Это изрядно мешает астрономам, и даже сложно представить, что будет, когда технология станет массовой и многие операторы связи запустят аналогичные спутники.

Спутниковая связь

Александр Мартыненко