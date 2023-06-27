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ЦАМТО

ВС Марокко готовятся к приемке ББМ "Шерпа" с ЗРК "Мистраль-3"

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Renault Sherpa в полицейском варианте на выставке Интерполитех-2012. Источник: vitalykuzmin.net.

ЦАМТО, 26 июня. ВС Марокко в ближайшие месяцы планируют получить первые бронемашины "Шерпа" французской компании Renault в версии зенитного ракетного комплекса ближнего действия ATLAS-RC на базе ракеты "Мистраль 3" группы MBDA.

Машина с дистанционно управляемой турельной установкой ATLAS-RC, оснащенной четырьмя ракетами "Мистраль", демонстрировалась на стенде европейского консорциума в ходе Парижского авиасалона.

ATLAS-RC представляет собой турель кругового вращения с тепловизионным прицелом и двумя ПУ, оснащенными двумя ЗУР "Мистраль" каждая. Управление пуском осуществляется из кабины, что способствует повышению живучести расчета. Система получает оповещение об угрозе с командного пункта и автоматически запускает мониторинг воздушного пространства.

В марокканской версии в корпусе машины можно будет разместить до восьми ракет в дополнение к четырем готовым к пуску на ПУ.

ATLAS-RC обеспечивает подразделениям ПВО большую мобильность по сравнению с переносной версией. Система может размещаться на шасси легких бронированных машин, и уже опробована на ББМ VAMTAC ST5, "Шерпа" и Ajban 440.

В разработке дистанционно управляемого модуля "Мистраль" в свое время ведущую роль сыграло испанское подразделение MBDA. Это решение было разработано с учетом потребностей ВС Испании. Командование ПВО СВ Испании оценило возможности системы в ходе испытаний, однако решение о ее приобретении пока не принято.

ATLAS-RC остается одним из вариантов, который СВ Испании изучают для обновления состоящих на вооружении комплексов "Мистраль". Следует напомнить, что ВС Испании объявили о программе приобретения более 600 ракет "Мистраль-3" вместе с сопутствующим оборудованием, которая в настоящее время ожидает одобрения правительства.

Как сообщал ЦАМТО, в середине 2020 года Вооруженные силы Марокко подписали с компанией Arquus контракт на поставку 36 тактических бронированных машин "Шерпа" в двух версиях, легкой разведывательной (Light Scout) и легкого БТР (Light APC). Стоимость закупки и сроки поставки техники не раскрывались. Часть ББМ версии Light Scout планировалось вооружить ЗРК "Мистраль". Первые поставки начались в мае 2022 года.

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Страны
Испания
Марокко
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
2020-й год
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