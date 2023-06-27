Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В

Вертолеты Ми-26 получат новый двигатель ПД-8В

Российский «Ростех» официально объявил о том, что вертолеты тяжелого класса Ми-26 оснастят более мощным двигателем ПД-8В, который сейчас разрабатывают специалисты ОДК. Он будет построен на базе доводящейся силовой установки типа ПД-8 для «импортозамещенного» лайнера SSJ-New и известной во всем мире амфибии Бе-200.

Здесь необходимо заметить, что о будущей ремоторизации линейки Ми-26 говорилось уже не раз — первоначально сообщалось, что вертолеты получат ПД-12В, но в 2022 году передумали и остановились на ПД-8В, адаптацией которого из ПД-8 займутся специалисты ОДК.

Вертолеты Ми-26 получат новый двигатель ПД-8В

Как утверждают в ОДК, новая силовая установка Ми-26 прибавит в мощности около 15 процентов при улучшении параметров топливной эффективности, а работать она будет под управлением полностью цифровой системы. Напомним, ПД-8 представляет собой классический ТРД с двухконтурной архитектурой, который выдает в режиме форсажа порядка 8 тонн мощности и 7,5 тонны — в нормальном режиме. В его основе лежит газогенератор ПД-14, который уже прошел тестирование на воздушной лаборатории на базе Ил-76 и теперь будет адаптироваться для применения на вертолетах.

Макс Антонов