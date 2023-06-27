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Техкульт

Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В

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Вертолеты Ми-26 получат новый двигатель ПД-8В

Российский «Ростех» официально объявил о том, что вертолеты тяжелого класса Ми-26 оснастят более мощным двигателем ПД-8В, который сейчас разрабатывают специалисты ОДК. Он будет построен на базе доводящейся силовой установки типа ПД-8 для «импортозамещенного» лайнера SSJ-New и известной во всем мире амфибии Бе-200.

Здесь необходимо заметить, что о будущей ремоторизации линейки Ми-26 говорилось уже не раз — первоначально сообщалось, что вертолеты получат ПД-12В, но в 2022 году передумали и остановились на ПД-8В, адаптацией которого из ПД-8 займутся специалисты ОДК.

Вертолеты Ми-26 получат новый двигатель ПД-8В

Как утверждают в ОДК, новая силовая установка Ми-26 прибавит в мощности около 15 процентов при улучшении параметров топливной эффективности, а работать она будет под управлением полностью цифровой системы. Напомним, ПД-8 представляет собой классический ТРД с двухконтурной архитектурой, который выдает в режиме форсажа порядка 8 тонн мощности и 7,5 тонны — в нормальном режиме. В его основе лежит газогенератор ПД-14, который уже прошел тестирование на воздушной лаборатории на базе Ил-76 и теперь будет адаптироваться для применения на вертолетах.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Ил-76
Ми-26
ПД-12В
ПД-14
Компании
ОДК УК
Ростех
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1 комментарий
№1
27.06.2023 11:47
https://kapital-rus.ru/news/397062-odk_nachala_razrabotku_dvigatelya_pd8v_dlya_vertoletov_mi26/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Сроки, естественно, никто не называет))
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