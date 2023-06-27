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РИА Новости

Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности

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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

Путин заявил, что решение задач по укреплению безопасности зависит от кадрового потенциала

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит прежде всего от кадрового потенциала страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание ее конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках, решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны", - сказал Путин в обращении к участникам Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего".

Он считает важным то, что на российские предприятия приходит все больше молодых профессионалов – компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, готовых брать на себя ответственность, предлагать нестандартные решения.

"Именно такие люди – и молодежь, и опытные специалисты, коллективы наших предприятий – обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей для жизни страны продукции – гражданской и оборонной", - подчеркнул президент.

Он также считает символичным, что форум, собравший молодых инженеров, ученых, технологов, студентов и аспирантов вузов, а также представителей общественных организаций из большинства регионов России и ряда зарубежных стран, проходит на тульской земле, которая всегда славилась своими мастерами, династиями рабочих, инженеров, оружейников.

"Уверен, он послужит развитию кадрового потенциала ведущих отраслей российской промышленности, росту авторитета и престижа инженерных и рабочих профессий и, конечно, позволит укрепить партнерские связи, дать старт новым совместным проектам. Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной работы и успехов", - добавил Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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