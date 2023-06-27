"Бог всегда на стороне больших батальонов". Зачем России резервная армия

Военный эксперт Ходаренок заявил, что доклад Шойгу о резервной армии свидетельствует о подготовке к наступлению

К концу июня в Вооруженных силах РФ будет сформирована резервная армия и в ближайшее время - армейский корпус. Части и соединения получат более 3700 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии. Там идет все планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса», - заявил глава военного ведомства на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. По словам Сергея Шойгу, сейчас эти пять полков как по личному составу, так и по технике укомплектованы на 60 процентов.

Есть основания полагать, что цель проводимых в настоящее время ВС РФ мероприятий заключается в доведении боевого состава российской армии до уровня, необходимого не только для успешного срыва наступательной операции ВСУ и целесообразного распределения созданных резервов по направлениям ведения боевых действий, но главным образом

прослеживается намерение руководства ВС РФ создать предпосылки к выполнению последующих задач уже сугубо наступательного характера.

Скорее всего, резервные части и соединения комплектуются военнослужащими по прямым военно-учетным специальностям и прямому штатно-должностному предназначению. Вооружение, военная и специальная техника для формируемых армии и корпуса поступает как из наличия Вооруженных сил, так и с арсеналов, окружных и центральных баз (складов), а также за счет поступления с предприятий промышленности.

В этом плане возникает вполне естественный вопрос - одна резервная армия и один армейский корпус - это много или мало? Для начала обратимся к опыту Великой Отечественной войны.

Поражения в начале войны группировок войск Красной Армии вынудило советское командование для восстановления стратегического фронта обороны вводить в сражение крупные воинские контингенты, что потребовало прежде всего создания новых армий, корпусов и дивизий. Они формировались, как правило, в сжатые сроки.

Только за июнь-сентябрь 1941 года были образованы 20 новых управлений общевойсковых армий (на 1 января 1942 года вместо 20 в начале войны их имелось уже 71), а если говорить о соединениях, то с 22 июня по 1 декабря 1941 года в действующую армию были направлены 97 кадровых (довоенных формирований) и 194 вновь сформированных дивизий, в том числе 35 дивизий народного ополчения, а также 94 бригады.

Основным средством, с помощью которого Верховное Главнокомандование могло активно влиять на ход и исход операций и войны в целом, являлись стратегические резервы. Их созданию, подготовке и восстановлению Генеральный штаб РККА уделял особое внимание.

В те времена резервы создавались по-разному. В первом периоде войны это осуществлялось в основном за счет новых формирований (свыше 80%).

Во втором периоде чаще практиковался вывод объединений и соединений из состава действующих фронтов с последующим их укомплектованием личным составом и дообеспечением вооружением и военной техникой.

На протяжении третьего периода такой способ был уже основным.

Всего же в ходе Великой Отечественной войны Ставкой ВГК и Генеральным штабом РККА было образовано (восстановлено) более 100 управлений общевойсковых и 17 танковых армий, сформировано (доукомплектовано) свыше 112 танковых, механизированных и артиллерийских корпусов, около 1000 стрелковых, кавалерийских и артиллерийских дивизий, почти 2000 отдельных бригад и полков родов войск.

Скорее всего, в настоящее время формирование резервной армии и армейского корпуса в ВС РФ идет по способу, являющимся основным во втором периоде ВОВ. То есть осуществляется вывод частей и соединений из состава Объединенной группировки войск (или в районы формирования выводится их организационное ядро). Затем осуществляется доукомплектование частей, соединений и объединений личным составом, проводится дообеспечение вооружением, военной и специальной техникой и всеми положенными материальными средствами.

На следующем этапе проводятся тактические (оперативно-тактические) учения с боевой стрельбой (без их проведения отправлять войска в зону боевых действий недопустимо), затем осуществляется серия контрольных проверок, на которых определяется окончательная готовность сформированных организмов к боевому применению, наконец, полки и дивизии отправляются в районы оперативного предназначения.

Что касается значения стратегических резервов в ходе вооруженной борьбы, то в этом плане всегда следует помнить основной закон войны, который заключается в следующем - зависимость хода и исхода вооруженной борьбы от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государс­твом боевого, военно-экономического, морально-политическо­го, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь. А стратегические резервы и есть одна из важнейших составляющих военной мощи.

"Бог всегда на стороне больших батальонов" - как-то сказал французский маршал XVII в. Жак д'Эстамп де ла Ферте. Эти слова ошибочно приписывали Наполеону Бонапарту, но их часто говорил другой монарх - король Фридрих II Великий.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок