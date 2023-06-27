Войти
Интерфакс-АВН

Перечень импортонезависимых отечественных ИТ-решений пополнят новые программные стеки ГК "Астра" и компании HeadPoint

567
0
0
Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Группа компаний (ГК) "Астра" заключила соглашение о технологическом партнёрстве с компанией HeadPoint, разработчиком российской интеграционной IoT-платформы InOne, сообщила пресс-служба ГК в понедельник.

"Стороны договорились вести активное сотрудничество в части проверки и обеспечения работоспособности программных стеков, включающих их продукты, а также в сфере формирования, внедрения и сопровождения совместных решений", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, эксперты уже приступили к тестированию работоспособности продукта в среде операционной системы (ОС) Astra Linux, и ожидается, что его итогом станет сертификация, гарантирующая совместимость программного обеспечения.

Сообщается, что ранее аналогичный сертификат получила IoT-платформа от ООО "Микроника", и результаты сотрудничества ГК "Астра" и HeadPoint позволят расширить перечень импортонезависимых IoT-решений, доступных пользователям защищенной ОС.

Генеральный директор HeadPoint Дмитрий Евдокимов отмечает, что "технологическое сотрудничество с Astra Linux является важным шагом для дальнейшего развития интеграционной IoT-платформы InOne". "Таким образом мы получаем возможность создания на базе нашей платформы InOne и российской операционной системы технологически независимых защищённых решений для заказчиков корпоративного уровня", - сказал Евдокимов, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова руководителя департамента развития технологического сотрудничества ГК "Астра" Дмитрия Тараканова, который отметил, что сейчас компании-разработчики стали уделять намного больше внимания совместимости своего программного обеспечения с уже имеющейся на рынке продукцией. "Это даёт нам возможность гарантировать корректную работу технологических стеков, на которые переходит все больше российских организаций", - сказал Тараканов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
08.02.2021
Командующий ЦВО проинспектировал ход боевой подготовки 201-й военной базы в Таджикистане
15.09.2020
Тренажеры танков "Армата" скоро поступят в Казанское танковое училище
29.04.2020
В догонку за Су-57: в США исправляют недостатки F-35
08.02.2018
В России учредили новые нарукавные знаки войск национальной гвардии
22.09.2016
Геоинформационный конвейер: в России создана единая информационная система дистанционного зондирования Земли из космоса
15.06.2016
СМИ: Индия решила модернизировать советские ЗРК собственными силами
30.03.2015
Фотографии секретного российского танка попали в сеть ("BBC Русская служба", Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.06 18:20
  • 52117
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.06 17:59
  • 2
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 27.06 17:37
  • 3
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 27.06 15:26
  • 0
Взбунтуются ли гражданские лица в Войске Польском? Возможная эскалация близко
  • 27.06 11:47
  • 1
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 27.06 09:54
  • 2
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 27.06 06:04
  • 2
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 27.06 04:30
  • 1
Австралия выделит Украине дополнительную помощь на сумму 110 млн. австрал. долл.
  • 27.06 01:22
  • 1
БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта СВО
  • 26.06 22:51
  • 47
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 26.06 21:26
  • 9
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 14:40
  • 0
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд