Перечень импортонезависимых отечественных ИТ-решений пополнят новые программные стеки ГК "Астра" и компании HeadPoint

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Группа компаний (ГК) "Астра" заключила соглашение о технологическом партнёрстве с компанией HeadPoint, разработчиком российской интеграционной IoT-платформы InOne, сообщила пресс-служба ГК в понедельник.

"Стороны договорились вести активное сотрудничество в части проверки и обеспечения работоспособности программных стеков, включающих их продукты, а также в сфере формирования, внедрения и сопровождения совместных решений", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, эксперты уже приступили к тестированию работоспособности продукта в среде операционной системы (ОС) Astra Linux, и ожидается, что его итогом станет сертификация, гарантирующая совместимость программного обеспечения.

Сообщается, что ранее аналогичный сертификат получила IoT-платформа от ООО "Микроника", и результаты сотрудничества ГК "Астра" и HeadPoint позволят расширить перечень импортонезависимых IoT-решений, доступных пользователям защищенной ОС.

Генеральный директор HeadPoint Дмитрий Евдокимов отмечает, что "технологическое сотрудничество с Astra Linux является важным шагом для дальнейшего развития интеграционной IoT-платформы InOne". "Таким образом мы получаем возможность создания на базе нашей платформы InOne и российской операционной системы технологически независимых защищённых решений для заказчиков корпоративного уровня", - сказал Евдокимов, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова руководителя департамента развития технологического сотрудничества ГК "Астра" Дмитрия Тараканова, который отметил, что сейчас компании-разработчики стали уделять намного больше внимания совместимости своего программного обеспечения с уже имеющейся на рынке продукцией. "Это даёт нам возможность гарантировать корректную работу технологических стеков, на которые переходит все больше российских организаций", - сказал Тараканов.