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ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о порядке приема в кадетские корпуса

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Ученики кадетского класса московской гимназии № 1748 "Вертикаль" во время урока физики
Ученики кадетского класса московской гимназии № 1748 "Вертикаль" во время урока физики.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов просит наделить Минобороны правом по согласованию с Минпросвещения заниматься в том числе организацией и осуществлением образовательной деятельности в таких учреждениях

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов внес на рассмотрение палаты законопроект, наделяющий Минобороны РФ правом по согласованию с Минпросвещения РФ заниматься организацией и осуществлением образовательной деятельности в кадетских (морских кадетских) корпусах и в казачьих кадетских корпусах, а также устанавливать порядок приема граждан в такие организации, подведомственные Минобороны. Текст документа размещен в думской электронной базе в понедельник.

Поправки вносятся в закон "Об образовании в РФ". По действующим нормам организация и осуществление образовательной деятельности в таких кадетских корпусах устанавливается Минпросвещения РФ, однако порядок приема в такие организации законом не уточняется. При этом порядок организации работы, обучения, а также приема в президентские кадетские училища, суворовские военные училища, нахимовские военно-морские училища, а также в кадетские (морские кадетские) военные корпуса и военно-музыкальные училища устанавливают федеральные государственные органы, в ведении которых такие образовательные организации находятся, по согласованию с Минпросвещения РФ. Законопроект предлагает распространить действие таких норм в том числе на кадетские и казачьи кадетские корпуса, которые находятся в ведении Минобороны РФ. Так, если новые нормы будут приняты, порядок приема в такие организации, а также порядок организации работы и обучения будет устанавливать Минобороны по согласованию с Минпросвещения РФ.

Законопроект устанавливает, что порядок организации работы, осуществления образовательной деятельности и прием в кадетские школы и кадетские корпуса, которые находятся не в ведении Минобороны РФ, будет устанавливать Минпросвещения РФ. Как уточняется в пояснительной записке, законопроект был разработан в связи с возложением на Минобороны РФ функции учредителя нескольких федеральных государственных кадетских корпусов. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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