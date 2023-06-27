Президент Сирии также заявил о неприятии его страной "всех враждебных" действий Запада по отношению к РФ

БЕЙРУТ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад провел встречу с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым, в ходе которой подтвердил поддержку Дамаском позиции Москвы по ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник канцелярией сирийского лидера.

В частности, Асад "подтвердил поддержку Сирией позиции России по ситуации на Украине". Кроме того, президент арабской республики заявил о неприятии его страной "всех враждебных" действий Запада по отношению к Москве в связи с украинским кризисом.