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ТАСС

Асад подтвердил поддержку Сирией позиции России по ситуации на Украине

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Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад.
Источник изображения: Владимир Гердо/ ТАСС

Президент Сирии также заявил о неприятии его страной "всех враждебных" действий Запада по отношению к РФ

БЕЙРУТ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад провел встречу с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым, в ходе которой подтвердил поддержку Дамаском позиции Москвы по ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник канцелярией сирийского лидера.

В частности, Асад "подтвердил поддержку Сирией позиции России по ситуации на Украине". Кроме того, президент арабской республики заявил о неприятии его страной "всех враждебных" действий Запада по отношению к Москве в связи с украинским кризисом. 

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Персоны
Башар Асад
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