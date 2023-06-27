Депутат заявил, что судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.

Депутат Крашенинников заявил, что судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Судимые больше не смогут заключать контракты с частными военными компаниями, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников.

Парламентарий отметил, что подобная процедура прописана в принятом ранее законе.

Крашенинников подчеркнул, что сейчас судимые могут заключить контракты только с Министерством обороны.

На прошлой неделе нижняя палата парламента приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту с Вооруженными силами в период мобилизации и военного положения. Нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления. В субботу документ подписал президент России Владимир Путин.