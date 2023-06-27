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РИА Новости

Депутат заявил, что судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК

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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

Депутат Крашенинников заявил, что судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Судимые больше не смогут заключать контракты с частными военными компаниями, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников.

Парламентарий отметил, что подобная процедура прописана в принятом ранее законе.

Крашенинников подчеркнул, что сейчас судимые могут заключить контракты только с Министерством обороны.

На прошлой неделе нижняя палата парламента приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту с Вооруженными силами в период мобилизации и военного положения. Нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления. В субботу документ подписал президент России Владимир Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
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