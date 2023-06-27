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ТАСС

"Укроборонпром" признал наличие вопросов к ракетной программе

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Логотип государственного концерна "Укроборонпром".

Издание "Украинская правда" ранее сообщило об смене руководителя концерна Юрия Гусева, потому что он "провалил ракетную программу"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Украинский концерн "Укроборонпром" после сообщений СМИ о смене руководителя подтвердил, что некоторые вопросы реализации ракетной программы не решены.

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что бывший глава госконцерна Юрий Гусев "провалил ракетную программу" и правительство страны утвердило Германа Сметанина на должность нового руководителя "Укроборонпрома". По данным издания, решение вступит в силу 28 июня.

"Несмотря на то, что значительная часть ракетной программы, разработанной по поручению президента Украины командой "Укроборонпрома" и утвержденной на самом высоком уровне, успешно выполнена, некоторые вопросы дальнейшей ее реализации остаются нерешенными. По решению генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева <…> подразделениями безопасности концерна в марте - апреле этого года была проведена проверка по установлению причин невыполнения отдельных мероприятий ракетной программы", - сообщается на странице концерна в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По данным "Укроборонпрома", результаты служебной проверки для принятия соответствующих мер 25 апреля были направлены в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине официально утверждена ракетная программа, для которой уже выделяются средства из бюджета. В начале июня глава Минобороны страны Алексей Резников подчеркивал, что исполнителями этой программы являются украинские предприятия. При этом он не называл сроки, за которые они, по его мнению, смогут наладить производство дальнобойных ракет. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Укроборонпром
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