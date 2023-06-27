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ЦАМТО

Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams в Познани

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Танки Abrams
Танки Abrams.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

ЦАМТО, 26 июня. Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Польскую группу по вооружениям (PGZ).

"На территории военного завода в Познани будет создан Центр компетенций по обслуживанию танков Abrams. Соглашение по этому вопросу подписали представители Польской группы по вооружениям и производителя танков General Dynamics Land Systems", – говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально центр будет обслуживать танки Abrams, которые Польша покупает у США, но "в дальнейшем услугами центра смогут воспользоваться также подразделения американских войск, дислоцированные в Польше и других европейских странах".

Как напоминает агентство, Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 новых танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. Ожидается, что первая поставка этих танков состоится к концу 2024 года, а весь контракт будет завершен к концу 2026 года. В наяале января 2023 года Польша заключила еще один контракт на поставку из состава ВС США 116 танков Abrams в версии M1A1 (которые будут адаптированы к требованиям ВС Польши) – вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
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