Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams в Познани

ЦАМТО, 26 июня. Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Польскую группу по вооружениям (PGZ).

"На территории военного завода в Познани будет создан Центр компетенций по обслуживанию танков Abrams. Соглашение по этому вопросу подписали представители Польской группы по вооружениям и производителя танков General Dynamics Land Systems", – говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально центр будет обслуживать танки Abrams, которые Польша покупает у США, но "в дальнейшем услугами центра смогут воспользоваться также подразделения американских войск, дислоцированные в Польше и других европейских странах".

Как напоминает агентство, Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 новых танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. Ожидается, что первая поставка этих танков состоится к концу 2024 года, а весь контракт будет завершен к концу 2026 года. В наяале января 2023 года Польша заключила еще один контракт на поставку из состава ВС США 116 танков Abrams в версии M1A1 (которые будут адаптированы к требованиям ВС Польши) – вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами.