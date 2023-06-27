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РИА Новости

В Госдуме призвали обсудить поправки к нормам о дискредитации ВС

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В холле Государственной думы
В холле Государственной думы.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Вице-спикер Даванков: после событий с ЧВК надо обсудить поправки о дискредитации ВС

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В свете последних событий с ЧВК "Вагнер" надо обсудить поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил, законодательство уже не отвечает современным реалиям, на этой неделе пройдет обсуждение с партиями в ГД, сообщил вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди").

"Нужно обсуждать поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил... Законодательство также нужно пересматривать. Современным реалиям оно уже не отвечает. Будем обсуждать этот вопрос с другими партиями на этой неделе", — привели РИА Новости в пресс-службе партии "Новые люди" слова Даванкова.

"Если оставить его без изменений, за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК после субботних событий тысячи россиян можно посадить на 15 лет", - отметил Даванков.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде наказания до 15 лет лишения свободы и штрафах до 5 миллионов рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, а также за распространение фейков о них.

Даванков подчеркнул, что нужен мораторий на возбуждение дел по статье о дискредитации ВС — на публичные мнения относительно действий ЧВК и вооруженных сил вне зоны боевых действий.

ЧВК "Вагнер" в ночь на 24 июня захватила в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Позже в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Затем пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Он добавил, что бойцов "Вагнера" – участников событий в Ростове не будут преследовать.

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