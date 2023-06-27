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ТАСС

Польша передаст украинским полиции и погранслужбе "тысячи автоматов и миллионы патронов"

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Мариуш Каминьский
Мариуш Каминьский.
Источник изображения: Министерство внутренних дел и администрации Польши

Глава МВД республики Мариуш Каминьский сообщил, что в военных действиях на Украине принимают участие не только солдаты, но и сотрудники, подчиняющиеся ведомству

ТАСС, 26 июня. Власти Польши передадут для Национальной гвардии, полиции и Пограничной службы Украины "тысячи автоматов и миллионы патронов". Об этом сообщил в понедельник на брифинге глава МВД республики Мариуш Каминьский.

По его словам, в военных действиях на Украине принимают участие не только солдаты, но и сотрудники, подчиняющиеся МВД: Нацгвардия, полицейские, пограничники, которые входят в состав штурмовых бригад.

"Этим подразделениям мы будем помогать", - сказал он, пообещав вскоре начать поставки оружия. "Это будут автоматы, тысячи автоматов и миллионы штук патронов", - добавил польский министр. 

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Польша
Украина
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Росгвардия
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