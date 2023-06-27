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Известия.ru

Контракты на $150 млрд подписали в рамках авиасалона МАКС в Ле-Бурже

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Andy Dean

Участники 54-го Международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже подписали контракты, общая сумма которых составила около $150 млрд. Это следует из итогов, подведенных на сайте выставки в воскресенье, 25 июня.

Крупнейшей сделкой стало приобретение индийской авиакомпанией IndiGo 500 самолетов Airbus A320neo. Официальная информация о стоимости не раскрывалась, однако, по данным газеты Le Figaro, речь идет примерно о $55 млрд.

Также Airbus анонсировала передовую разработку в виде вспомогательной силовой установки для пассажирских самолетов на водородном топливе. Ожидается, что это нововведение станет частью более масштабного проекта — полностью водородного лайнера, а пока ее предстоит опробовать на технологическом демонстраторе HyPower.

Экологизация отрасли стала одной из главных тем мероприятия. На летном поле аэропорта Ле-Бурже и в павильонах были представлены образцы летательных аппаратов и двигателей на электрической тяге. Помимо этого, обсуждался вопрос внедрения «устойчивого авиационного топлива» (SAF), которое позволит снизить выбросы парниковых газов.

В общей сложности на авиасалоне было зарегистрировано 2,5 тыс. экспонентов из 46 стран.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что израильский оборонный концерн Rafael Advanced Defense Systems показал на Ле-Бурже новую гиперзвуковую ракету-перехватчик SkySonic. Система перехвата гиперзвуковых ракет способна нейтрализовать ракеты, летящие со скоростью в 10 раз быстрее звука.

19 июня стало известно, что в рамках авиасалона состоялся демонстрационный полет прототипа аэротакси немецкой компании Volocopter. Предполагается, что эти аппараты будут использоваться в тестовом режиме в период Олимпийских игр 2024 года.

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Airbus
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Проекты
ГЗЛА
МАКС-20XX
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