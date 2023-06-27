Австралия выделит Украине дополнительную помощь на сумму 110 млн. австрал. долл.

ЦАМТО, 26 июня. Правительство Австралии объявило, что предоставит Украине новый пакет помощи в размере 110 млн. австрал. долл., включая 100 млн. долл. военной и 10 млн. долл. гуманитарной помощи.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, пакет отвечает запросам Украины на транспортные средства и боеприпасы и включает в общей сложности 70 ед. боевой техники.

Всего Австралия планирует поставить ВСУ 28 гусеничных бронетранспортеров M-113AS4, 14 машин специального назначения, а также 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов. Также предусмотрена передача 105-мм артиллерийских боеприпасов.

В прошлом году правительство Австралии передало Украине 14 гусеничных бронетранспортеров M-113AS4, а также 60 бронеавтомобилей класса MRAP "Бушмастер".

Кроме того, австралийское правительство заявило, что продлит беспошлинный доступ для импортируемых из Украины товаров еще на 12 месяцев, чтобы поддержать экономику и торговые возможности страны.

По данным Минобороны Австралии, с учетом последнего пакета помощи общий вклад страны в поддержку Украины достиг 790 млн. австрал. долл., в том числе 610 млн. долл. в виде военной помощи.

По информации источника The Guardian в Минобороны Австралии, некоторое передаваемое имущество является излишним для текущих потребностей Вооруженных сил Австралии (105-мм боеприпасы больше не используются), а некоторые виды передаваемой техники будут заменены в ближайшие время (в частности, M-113AS4 заменяются на ББМ "Боксер" CRV).