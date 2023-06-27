Офицер ВС РФ рассказал, какая помощь требуется военным

По словам командира роты армейского спецназа с позывным Лев, дроны и тепловизоры нужнее, чем одежда и продукты

ЛУГАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Квадрокоптеры, приборы ночного видения и тепловизоры наиболее актуальны в качестве помощи от волонтеров, а вот переданные продукты и одежда часто остаются невостребованными, рассказал ТАСС командир роты армейского спецназа Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Лев.

"Минобороны обеспечивает нас всем необходимым, но также есть неравнодушные граждане, которые нам помогают гуманитаркой, что также облегчает выполнение задач. По гуманитарке - самое основное, чего не хватает, это дроны. Это расходник, но это очень дорогой расходник. Еще нужны приборы ночного видения, хорошие тепловизионные прицелы с функцией видеозаписи. Часто гуманитарщики не знают, что нужно подразделениям, и везут то, что, как им кажется, необходимо: продукты, одежду, вафли какие-нибудь. И все это остается невостребованным", - рассказал Лев.

Он добавил, что, закупая дроны, тепловизоры и прочую технику, не нужно ориентироваться на низкую стоимость, потому что дешевые модели могут быть совсем непригодны для боевой работы. Так, дешевые дроны очень быстро разряжаются и не летают на нужную дистанцию, дешевые тепловизоры сильно искажают изображение.

"Лучше купить один дорогой прицел, условно, за 500 тыс. [рублей], чем пять дешевых и плохих за 100 тыс.", - сказал Лев.

Он отметил, что для того, чтобы помощь была максимально эффективной, волонтерам следует ориентироваться на конкретные заявки от подразделений.