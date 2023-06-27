В Киеве подтвердили проведение в Дании встречи представителей Запада и глобального Юга

На ней обсуждался так называемый мирный план украинского президента Владимира Зеленского

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Встречи советников по вопросам национальной безопасности и "политических директоров" Украины, стран Группы семи и глобального Юга, во время которой обсуждался так называемый мирный план украинского президента Владимира Зеленского, состоялась в Копенгагене. Информацию об этом подтвердили в офисе украинского лидера.

Ранее германский телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Переговоры прошли по инициативе Киева.

"Андрей Ермак (руководитель офиса президента Украины - прим. ТАСС) поблагодарил датскую сторону за проведение в Копенгагене встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических директоров Украины, стран Группы семи и глобального Юга", - говорится в сообщении на сайте президента Украины. Уточняется, что в ходе встречи обсуждалась "имплементация украинской формулы мира".

Накануне Ермак заявил, что в ходе своего визита в Данию провел встречи с советниками по национальной безопасности и внешней политике лидеров Индии, Турции, ЮАР, Японии и институтов ЕС. Однако о проведении какой-либо конференции не сообщалось.

Власти Украины неоднократно привлекали внимание к подготовленной ими "формуле мира". При этом Киев отвергал предложения третьих сторон, в том числе инициативы Бразилии и стран Африки.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании идут без учета существующих реалий.