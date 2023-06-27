Spiegel: власти ФРГ готовят сделку по долгосрочному снабжению Украины артиллерийскими боеприпасами

Украинский военнослужащий с полученным из Германии современным 155-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом DM121 производства германской группы Rheinmetall, 2022 год (c) социальные сети.

ЦАМТО, 26 июня. Правительство Германии готовит сделку для долгосрочного обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами, а также восполнения собственных запасов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 26 июня издание Spiegel.

Согласно изданию, в конце прошлой недели Министерство обороны Германии представило на утверждение бюджетному комитету бундестага рамочное соглашение о поставках боеприпасов с концерном Rheinmetall.

"Оно предусматривает поставку до 333 тыс. 155-мм боеприпасов к 2029 году для восполнения собственных запасов, а также долгосрочного снабжения вооруженных сил Украины крайне необходимыми им гаубичными снарядами" – пишет Spiegel.

Издание сообщает со ссылкой на конфиденциальные документы, что для Украины уже согласован первый пакет на 20 тыс. боеприпасов стоимостью почти в 60 млн. евро, рассчитанный на следующие два года. В свою очередь, вооруженные силы Германии получат 20 тыс. боеприпасов уже в этом году. При этом отмечается, что Украина сможет заказывать дополнительные пакеты боеприпасов по согласованию с правительством ФРГ.

Западные страны в настоящее время пытаются решить проблему дефицита боеприпасов, возникшего из-за их массовых поставок на Украину, где они быстро расходуются в силу высокой интенсивности боевых действий. Так, Министерство обороны Германии недавно признало, что на его складах осталось лишь 20 тыс. боеприпасов, отмечает агентство.