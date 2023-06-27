Вучич: Сербия отказалась от покупки "Байрактаров" из-за их поставки Приштине

ЦАМТО, 26 июня. Власти Сербии отказались закупать БЛА "Байрактар" у Турции, после того как Анкара поставила эти беспилотники Силам безопасности Косово (СБК) в Приштине.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в эфире TV Pink сербский президент Александр Вучич.

Как отмечает агентство, самопровозглашенное Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тыс. бойцов.

"Турки серьезно вооружали СБК, которые не могут существовать согласно международному праву… Турки им дали противотанковые ракеты, гаубицы, "Байрактары", – указал президент Сербии.

"Мы отказались от покупки "Байрактаров", потому что они дали их Приштине. Мы не будем сотрудничать с ними таким образом. Недавно мы получили китайские БЛА CH-90, и будем приобретать их дальше. Через пять месяцев получим 1000 дронов-камикадзе, которые мы заказали на Ближнем Востоке", – цитирует "РИА Новости" А.Вучича.