Макрон признал, что Западу проще выделить деньги Украине, чем помочь бедным странам

Президент Франции отметил существование большого риска "глобального раскола из-за войны на Украине и всей динамики" вокруг конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Страны Запада готовы быстро выделить миллиарды долларов Украине, а для оказания помощи бедным государствам им могут потребоваться десятилетия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телекомпании CNN, опубликованном в воскресенье.

Макрон дал интервью на фоне проходившего в Париже саммита по новому глобальному финансовому пакту. Он отметил, что саммит важен во многом из-за "геополитики". По его словам, существует большой риск "глобального раскола из-за войны на Украине и всей динамики" вокруг конфликта. Раскол проходит по линии "Запад и остальные", и такое видение ситуации "проталкивают некоторые крупные страны", добавил президент.

"Послушав многих лидеров в течение прошлого года, я был очень расстроен этим нарративом двойных стандартов. Лидеры многих стран мира говорят нам: у вас есть много миллиардов для Украины, но когда речь заходит о том, чтобы решить проблему бедности, изменения климата, уязвимости нашей страны перед изменениями климата, требуются годы или десятилетия, чтобы найти несколько миллионов. Это вполне справедливо", - сказал он.

Французский лидер пояснил, что Запад "прав" в том, что помогает Украине, поскольку таким образом отстаивает международное право и свои "свободу и принципы". Наряду с этим, добавил Макрон, развитые страны "были недостаточно эффективны по отношению к Югу и многим странам, которые одновременно сталкиваются с бедностью и изменениями климата".

"Поэтому мы должны разобраться с этим нарративом двойных стандартов. Иначе некоторые из нас будут применять его для того, чтобы создать альтернативный многополярный мир - новые финансовые институты, новый глобальный порядок. И будут говорить: "Всемирный банк, МВФ, даже Организация Объединенных Наций неэффективны для решения наших больших проблем. Давайте создадим что-то другое", - сказал Макрон.

Саммит по новому глобальному финансовому пакту завершился в Париже 23 июня. Задачей встречи было согласование позиций по реформе мировой финансовой системы и разработка перспективных предложений для их обсуждения на других форумах. В дискуссии приняли участие делегаты из 130 стран. Представители России на саммит не были приглашены.