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ТАСС

Главы МИД ЕС одобрят расширение военной помощи Украине на €3,5 млрд

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Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: EPA-EFE/ CHRISTINE OLSSON

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что "сейчас как никогда важно расширять" эту помощь

ЛЮКСЕМБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Совет ЕС по иностранным делам в понедельник утвердит расширение европейской военной помощи Украине. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД сообщества.

"Сегодня совет одобрит увеличение нашей военной помощи Украине - дополнительные €3,5 млрд", - сказал он.

Боррель также выступил с утверждением, что "сейчас как никогда важно расширять" эту помощь, потому что, по его мнению, "то, что произошло в эти выходные [в России], разрушает российскую власть и влияет на ее политическую систему".

Речь идет не об одномоментном выделении помощи, а об увеличении финансирования Европейского фонда мира, из которого Евросоюз выделяет деньги на поставки оружия Украине траншами в €500 млн раз в несколько месяцев.

Боррель также дал первую оценку событиям, произошедшим в России в минувшие выходные, назвав группу "Вагнер" "монстром, который кусает своего хозяина". Он выразил надежду, что эти события "подорвут военную мощь России". В то же время Боррель напомнил, что если даже в России возникнет политическая нестабильность, то для Запада это "не очень хорошая вещь, поскольку Россия является ядерной державой". 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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