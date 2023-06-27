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ТАСС

NYT сообщила, что Украина не смогла воспользоваться мятежом Пригожина на поле боя

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Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

По данным газеты, события в России не оказали для нее негативного влияния на фронте

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Украина не смогла воспользоваться на поле боя мятежом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, эти события не оказали негативного для России воздействия на ситуацию на поле боя. Такой вывод содержится в материале, размещенном в воскресенье в газете The New York Times.

Со ссылкой на американских официальных лиц она отмечает, что "не было никаких брешей в обороне, которыми можно было воспользоваться", никакие российские подразделения в пятницу или субботу не покинули свои позиции, а в боевых действиях "не было затишья".

В то же время газета утверждает, что Украина попытается "воспользоваться хаосом", который якобы возник из-за действий Пригожина и его сторонников. 

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
ЧВК
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