NYT сообщила, что Украина не смогла воспользоваться мятежом Пригожина на поле боя

По данным газеты, события в России не оказали для нее негативного влияния на фронте

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Украина не смогла воспользоваться на поле боя мятежом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, эти события не оказали негативного для России воздействия на ситуацию на поле боя. Такой вывод содержится в материале, размещенном в воскресенье в газете The New York Times.

Со ссылкой на американских официальных лиц она отмечает, что "не было никаких брешей в обороне, которыми можно было воспользоваться", никакие российские подразделения в пятницу или субботу не покинули свои позиции, а в боевых действиях "не было затишья".

В то же время газета утверждает, что Украина попытается "воспользоваться хаосом", который якобы возник из-за действий Пригожина и его сторонников.