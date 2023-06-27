ВМС США приняли на вооружение эсминец (DDG-120) "Карл М.Левин" класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 26 июня. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 24 июня в Балтиморе (шт.Мэриленд) церемонии принятия на вооружение эсминца (DDG-120) "Карл М.Левин" класса "Арли Берк".

(DDG-120) "Карл М.Левин", стал 72-ым эскадренным миноносцем класса "Арли Берк" и 38-м эсминцем класса DDG-51, построенным компанией General Dynamics Bath Iron Works (GD BIW). Закладка киля корабля состоялась 1 февраля 2019 года, спуск на воду – 20 мая 2021 года, крещение – 2 октября 2021 года. 26 января 2023 года "Карл М.Левин" был передан ВМС США. Портом приписки корабля станет Сан-Диего.

DDG-120 построен GD BIW в конфигурации "Флай-2A" (Flight IIA) с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающие поражение воздушных угроз и баллистических ракет.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

В настоящее время General Dynamics Bath Iron Works выполняет контракты на поставку 10 эсминцев класса "Арли Берк". В стадии строительства на предприятии General Dynamics Bath Iron Works сейчас находятся эскадренные миноносцы (DDG-122) "Джон Бейзилон", (DDG-124) "Харви С.Барнум", (DDG-126) "Луис Х.Уилсон", (DDG-127) "Патрик Галлахер", (DDG-130) "Уильям Шаретт", (DDG-132) "Квентин Уолш" класса "Арли Берк". Всего же для ВМС США законтрактованы 17 эсминцев класса "Арли Берк".