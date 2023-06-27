Турция интегрировала высокоточные боеприпасы в комплекс вооружения штурмовиков Су-25 ВВС Азербайджана

Источник изображения: topwar.ru

Азербайджан начал модернизацию стоящих на вооружении ВВС республики штурмовиков Су-25, работы проводятся в тесном сотрудничестве с Турцией. Как сообщает местная пресса, турки интегрируют в советский самолет турецкое высокоточное оружие.

О начале работ по модернизации штурмовой авиации азербайджанских ВВС сообщалось еще в прошлом году, в мае 2023 года министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар наблюдали за бомбометанием обновленного Су-25 на полигоне в Конье. На сегодняшний день турки модернизировали два самолета из восемнадцати. Всего на вооружении ВВС Азербайджана стоит 16 Су-25 и 2 Су-25УБ, сколько из них будет модернизировано не известно, сами турки заявляют, что контракт заключен на "определенное" количество самолетов.

Основной подрядчик от турецкой стороны компания TUBITAK-SAGE, которая интегрировала в арсенал Су-25 высокоточные бомбы комплектов KGK и Teber. Кроме того, была модернизирована и авионика самолета, но подробности отсутствуют.

Комплекс KGK-83 - это турецкая авиабомба Mk 83, оснащенная аэродинамическим комплектом и INS/GPS системой наведения, разработанным турецкой компанией TÜBİTAK SAGE. Способна поражать цели на дальности до 100 км. Teber - комплект наведения для оснащения авиационных бомб калибра 125 и 250 кг. В комплект входят: полуактивная лазерная ГСН и хвостовой блок с аэродинамическими поверхностями, в котором размещены инерциальная навигационная система, поисковая система космической разведывательно-наблюдательной системы, рулевые приводы и аккумуляторная батарея.

Ранее азербайджанские Су-25 уже получили возможность использовать бомбы QFAB-250LG с комплектом для лазерного наведения производства турецкой компании ASELSAN.