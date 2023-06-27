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ТАСС

Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

В Минобороны отметили, что на командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне спецоперации. Об этом заявили в понедельник в Минобороны РФ.

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что на командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

Министр обороны РФ обратил внимание командования на организацию всестороннего обеспечения войск в ходе СВО. "Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава", - говорится в сообщении.

Шойгу также провел совещание с командованием группировки сил "Запад". На нем глава ведомства отметил высокую эффективность группировки при обнаружении и поражении техники и личного состава противника, заявили в понедельник в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ провел совещание с командованием группировки, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Шойгу поручил руководящему составу группировки продолжать активную разведку для вскрытия и пресечения планов противника на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.

  

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Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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