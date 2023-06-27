Австралия выделит Украине еще $73,4 млн в качестве военной помощи

Для ВСУ намерены закупить 70 единиц военной техники, а также 105-мм артиллерийские снаряды

СИДНЕЙ, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Австралии предоставит Украине очередной пакет финансовой помощи в размере $73,4 млн. Как заявил в понедельник премьер-министр страны Энтони Альбанезе, средства пойдут на закупку военного транспорта и боеприпасов. Заявление австралийского премьера было распространено в понедельник канцелярией правительства.

По словам Альбанезе, для оказания военной помощи Украине австралийские власти направят "110 млн австралийских долларов ($73,4 млн - прим. ТАСС) в адрес своих международных партнеров". "Украина может рассчитывать на Австралию, мы продолжим поддерживать [эту страну] для того, чтобы ее суверенитет и территориальная целостность восторжествовали", - сказал Альбанезе, отметив также, что на деньги, выделенные Канберрой, будут приобретены средства, необходимые украинским ВС для того, чтобы "одержать победу на поле боя".

Как ожидается, в рамках этого пакета помощи для ВСУ будут закуплены 70 единиц военной техники (в том числе 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения и 28 средних грузовиков MAN 40M), а также 105-мм артиллерийские снаряды. Кроме того, 10 млн австралийских долларов ($6,7 млн) будут направлены в адрес Организации Объединенных Наций для гуманитарной помощи гражданам Украины.

Альбанезе добавил, что с учетом нового пакета объем финансовой помощи Канберры Киеву возрастет до 790 млн австралийских долларов ($527,7 млн), из них более 610 млн австралийских долларов ($407,5 млн) пошли на закупку вооружений.

С марта 2022 года Австралия отправила на Украину 90 БТР Bushmaster, 6 гаубиц M777, 28 бронемашин M113, противотанковое и другое оружие, а также пообещала поставить Киеву партию беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, сообщается, что власти Австралии обсуждают возможность передачи Киеву 41 списанного истребителя F-18 Hornet австралийских ВВС.