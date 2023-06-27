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Вестник Мордовии

Новый российский БТР станет переходной моделью от БТР-82А к "Бумерангу"

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Появление изображений нового российского бронетранспортера вызвало большой интерес к этой теме как у специалистов, так и у тех, кто интересуется отечественной бронетехникой.

Озвучены предположения, что новинка станет чем-то вроде переходной модели от современного БТР-82А к перспективной унифицированной колесной платформе "Бумеранг". При этом, по всей видимости, будут использованы наработки полученные при создании выше упомянутых машин и демонстрировавшегося ранее образца, известного как БТР-87.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

У него 312-сильный дизель находится в передней части корпуса, а в корме появились люки для входа и выхода 8 мотострелков.

Максимальная скорость по шоссе достигает 90 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Запас хода - до 800 км. Вес - 16 000 кг.

В качестве вооружения применены 30-мм пушка и 7,62-мм пулемет, а также управляемый комплекс "Корнет", который позволяет бороться с самыми современными зарубежными танками.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Новый же бронетранспортер может быть оснащен двумя боевыми модулями: обитаемым и необитаемым. Его броневой корпус внешне напоминает те, что имеются у "Бумерангов", правда несколько меньших размеров.

Военные эксперты предполагают, что эту бронемашину официально презентуют уже в ближайшее время.

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Продукция
БТР-82
БТР-82А
БТР-87
Проекты
ИТ
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