Американцы признают недостаток сил ВСУ

Генерал-майор Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (в центре), присутствует на памятном мероприятии по случаю годовщины конфликта между Россией и Украиной в Киеве, Украина, пятница, 24 февраля 2023 года.

Аналитик из США рассказал о причинах неудач украинского контрнаступления

Нехватка авиации и вооружения у украинской армии стали причиной медленного продвижения контрнаступления. К тому же российская армия хорошо подготовилась к обороне. Американский эксперт советует ВСУ как следует измотать сухопутные войска русских, пишет The Atlantic. Пока же от Киева не следует ожидать быстрого продвижения вперед.

Идущее сейчас украинское контрнаступление — это операция, которую ни одна передовая армия мира никогда не захотела бы проводить. В прошлом году Украина удивила многих западных экспертов своей способностью защищаться от российских войск и даже отвоевывать у них некоторые территории, обнажая изъяны в российской стратегии, логистике и военном руководстве. Но России все же удалось оккупировать часть Украины, и теперь последняя пытается перейти в наступление против военных, которые месяцами строили окопы, сохраняя при этом значительные арсеналы современного оружия. Начинать контрнаступление в таких условиях было бы рискованно даже для США или другой страны НАТО, а у украинцев отсутствуют те преимущества в военных технологиях и выучке личного состава, которыми обычно обладают вооруженные силы стран-членов НАТО.

В некотором смысле то, что пытается сделать Украина, беспрецедентно. Когда англо-американские силы или силы Красной Армии вели наступательные операции против нацистов во Второй мировой войне и когда Израиль отбрасывал своих противников в Шестидневной войне 1967 года, успешно наступающая сторона имела господство в воздухе. То есть она могла эффективно использовать авиацию как для надежного прикрытия своих наземных войск по мере их продвижения вперед, так и для нанесения ударов по вражеским армиям, с которыми они должны были столкнуться.

У Украины такой роскоши нет. Воздушное пространство над полем боя по всей территории Украины является сферой ожесточенной борьбы. У русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские. Россия также может использовать большое количество беспилотников как для сбора разведданных, так и для прямых атак против украинских сил. Российские вертолеты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники.

Еще одна проблема заключается в том, что русские также могут эффективно использовать против украинцев свои наземные боевые системы. Они развернули большое количество артиллерийских и ракетных установок, обладают неплохими переносными и мобильными противотанковыми комплексами собственного производства и создали обширные минные поля на местности, которую украинские войска должны пройти.

<…> Никто не должен ожидать от ВСУ немедленного бронетанкового прорыва русских позиций. В СМИ появились фотографии выведенной из строя украинской техники, в том числе как минимум одного немецкого танка Leopard 2 и нескольких боевых машин Bradley американского производства.

Это одни из самых современных бронемашин, состоящих на вооружении Украины. Тем не менее, они были уничтожены оружием, с которыми ВСУ столкнутся и дальше по мере своего продвижения. Пока украинские вооруженные силы продвинулись на несколько километров в одном месте, на несколько километров – в другом. Во многих районах сражения российские минные поля ограничивают возможности действий ВСУ, вынуждая их группировать свои силы больше, чем они хотели бы, и способствуя их излишним потерям уже в самом начале контрнаступления. В других районах российская артиллерия и ударные вертолеты сдерживают украинское наступление.

Поскольку ВСУ приходится сталкиваться с разнообразной российской оборонительной огневой мощью на самых разных направлениях, продвижение украинских войск пока было весьма скромным. После вывода российских войск из-под Киева в конце марта 2022 года и укрепления российских оборонительных рубежей единственный крупный прорыв ВСУ произошел в сентябре 2022 года, когда ВСУ освободили большой участок территории под Харьковом. В том контрнаступлении большие группы украинской техники продвигались вперед на многие километры в день, но это было возможно только потому, что российские силы в том районе были очень малочисленны. Поэтому, как только украинцы прорвались через русский фронт, их уже ничто не могло остановить.

Сейчас Украина вряд ли повторит это свое свершение. В течение последних шести месяцев Россия находилась в наступлении, хотя продвигалась весьма медленными темпами. С января по май российским войскам вокруг города Артемовск удалось продвинуться в общей сложности примерно на восемь километров (при этом понеся большие потери). По этим меркам нынешнее украинское контрнаступление, которое медленно оттесняет русских в ряде мест, уже кажется более успешным.

Однако Украина захочет добиться гораздо большего, чем она достигла до сих пор. И для этого ей, вероятно, придется довольствоваться очень скромными успехами, поскольку ВСУ выполняют очень трудную работу по ослаблению российских сил, чтобы впоследствии можно было более активно двигаться вперед. Поскольку у ВСУ нет превосходства в воздухе, а у русских имеется сильная оборонительная огневая мощь, у украинцев нет другого выбора, кроме как измотать сухопутные войска противника настолько, чтобы компенсировать преимущество России в авиации. Президент Владимир Зеленский признал это, когда в своем обращении на этой неделе заявил, что украинцы "разрушают" российские силы на юге и востоке, и этот процесс еще должен продолжаться "некоторое время".

Вместо того, чтобы пытаться рвануться вперед, украинцы продолжили и в какой-то степени даже усилили свои удары по российским войскам в тылу. Недавние украинские атаки по российским тылам заставили русских перебрасывать силы, что создает дополнительные возможности для ВСУ. Украина смогла поразить ряд крупных целей. Самое главное, пожалуй, то, что она смогла начать наносить удары по российским складам боеприпасов и снабжения, которые находились вне досягаемости высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов, полученных с Запада. <…>

К счастью для Украины, она сохраняет преимущество в мотивации войск, разведке и стратегическом командовании. Она также получает все лучшее и лучшее оружие с Запада. Со временем эти факторы станут очевидными.

Но никто не должен ожидать немедленных результатов. Если украинцы собираются добиться больших успехов в контрнаступлении, то сначала они должны уничтожить столько российских войск, чтобы в конечном итоге быть в состоянии продвигаться вперед.

ВСУ вынуждены предпринимать опасные, рискованные и отнимающие много времени действия, что не позволяет им просто катиться, подобно паровому катку.

Филлипс Пейсон О’Брайен (Phillips Payson O’Brien) — профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии.