Глава Комитета начштабов ВС США второй раз за выходные обсудил с главкомом ВС Украины СВО

Марк Милли подтвердил "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности" республики

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил в воскресенье по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным ход российской специальной военной операции. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера по итогам переговоров.

По его словам, Милли и Залужный "обменялись прогнозами и оценками" относительно текущей ситуации вокруг спецоперации. Председатель КНШ вновь "подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". Больше никаких подробностей переговоров в документе не приводится.

Милли и Залужный 25 июня также обсуждали ход СВО. Батлер распространил идентичное заявление.

Глава Комитета начштабов ВС США 25 июня также обсудил по телефону с коллегами из Латвии, Литвы, Польши и Эстонии ситуацию в России. "По мере развития ситуации в России продолжается тесная координация с союзниками и партнерами", - добавил представитель КНШ. Он рассказал, что участники переговоров "единогласно подтвердили неизменную поддержку Украины".