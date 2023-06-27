В Европе создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

Международный производитель ракетных систем MBDA достиг предварительной договоренности с ФРГ, Италией, Нидерландами и Францией о создании в течение ближайших трех лет прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на исполнительного директора компании Эрика Беранже.

Он отметил, что данный проект «внесет вклад в укрепление индустрии суверенных ракетных систем в Европе».

«Технологии в области гиперзвука развиваются. MBDA хочет вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз», — подчеркнул Беранже.

В конце апреля директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков рассказал, что страна опередила США в вопросе разработки, а также постановки на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия.

По его словам, Вашингтон стремится сократить данное отставание от России, однако у него не получается это сделать. При этом он отметил, что Россия не одержима «гиперзвуковой гонкой» и намерена заниматься планомерным улучшением своих вооружений.