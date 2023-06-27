Европа потребовала от США то, на что сама никогда не пошла бы

Европейцы хотят, чтобы Украина вступила в НАТО и оказалась под американской защитой, пишет Дуг Бэндоу в статье для TAC. Но членство Киева в блоке приведет к эскалации. Воевать с Россией придется США, Европа вряд ли будет сражаться, отмечает автор статьи.

Дуг Бэндоу

Станут ли европейцы сражаться, если НАТО вступит в настоящую войну с Россией?

Приближается вильнюсский саммит НАТО, и альянс все свое внимание сосредоточил на украинском вооруженном конфликте. Киев хочет в НАТО. Многие европейцы выступают за принятие Украины. С некоторыми из тех, кто придерживается этого мнения, я недавно встречался – они приехали в Америку, где энергично доказывали свою точку зрения.

Конечно, под НАТО они подразумевают тот защитный зонтик, который раскрыли над ними США – единственная страна в альянсе с серьезными вооруженными силами. Эти люди говорят: Америка должна пообещать, что при необходимости станет воевать, защищая Украину.

Но почему? Почти все они утверждали, что, если Владимир Путин победит, его амбиции наверняка возрастут. Он бросит свои огромные армии на захват Прибалтики, Польши, а может, даже Германии и Франции, чтобы включить Европу в состав своей новой советской империи. Поэтому Вашингтон в будущем должен еще решительнее и активнее защищать своих беспомощных иждивенцев, предупреждают они. Таким образом, получается, что украинцы сражаются за всех нас!

Но хотя российский лидер в силах осуществить такое вторжение, он не проявляет особого интереса к реанимации советского геополитического трупа, потому что это ему не по средствам. До февраля 2022 года ему удалось всего лишь присоединить Крым и установить некий контроль над спорными территориями – грузинскими Южной Осетией и Абхазией, и украинским Донбассом. Так что назвать его Владом Завоевателем никак нельзя.

Как и следовало ожидать, западное руководство отказывается признавать, что после окончания холодной войны оно обращалось с Россией бесцеремонно и необдуманно. Москва давно уже обращает внимание мира на расширение НАТО, расчленение Сербии и попытки смены режимов в Грузии и на Украине. Это не оправдывает действия Путина, начавшего военную операцию против Киева. Но его отношение к Украине – это случай особый, который можно назвать ответом на многочисленные и достойные сожаления промахи и недоработки союзников.

Более того, операция, которую Путин и его военные проводят на Украине, превратилась в неразбериху, и по этой причине он вряд ли станет нападать даже на прибалтийские страны, не говоря уже о Польше и Германии. Шансов на победу у него мало, и даже успех не принесет ему особых дивидендов.

Мои новообретенные друзья парируют, что Украина так хорошо сражается благодаря мощному потоку западного оружия и денег. Да, но это означает лишь то, что Вашингтону нет никакой необходимости воевать за другие страны с целью усиления их обороны. Военной помощи достаточно, чтобы сорвать российские замыслы и заставить Москву дорого заплатить за свои действия.

Европейские визитеры также заявляли, что их страшат изменения в глобальном соотношении сил. Если не "разгромить" Путина (что бы это ни значило) и ограничиться возвратом территорий, занятых с февраля прошлого года и ранее, это станет демонстрацией слабости, внушали они мне, и вдохновит Китай, а также Россию на новые агрессивные действия.

На самом деле, даже если будет достигнуто соглашение о прекращении огня на сложившейся к настоящему времени линии соприкосновения, это станет поражением для Москвы. Путин своими военными действиями не умерил украинский национализм, а усилил его. Он не отдалил НАТО от российских границ своей "специальной военной операцией". Напротив, он добился того, что членом Североатлантического альянса стала Финляндия (и надо полагать, когда-нибудь станет Швеция). Более того, европейские страны заговорили об увеличении военных расходов, что для многих стало кардинальным разворотом. Правда, неясно, выполнят ли они свои обещания.

Но здесь важнее другое. Да, конфликт стал ужасной гуманитарной трагедией, однако он не затрагивает существенно интересы безопасности США. Украина никогда не имела большого военного значения для Америки. На всем протяжении холодной войны она входила в состав Советского Союза, а до этого была частью Российской империи. Сегодня статус Украины для Америки тоже не имеет большого значения. Для европейцев он важнее, но в таком случае это их ответственность, а не Вашингтона.

Кроме того, Украина вряд ли как-то изменит военные расчеты Китая. Пекин хочет вернуть Тайвань с 1895 года, когда этот остров захватила Япония. Что бы ни случилось с Украиной, Пекин вряд ли поверит, что европейцы займут твердую позицию по этому вопросу, так как Тайвань от них очень далеко. Наверное, украинский конфликт заставил Си Цзиньпина с большей осторожностью оценивать способность своей армии делом подкреплять его угрозы. Но военная помощь, оказываемая Западом Киеву, вряд ли заставит китайского руководителя отказаться от своих основополагающих целей и не ослабит его готовность применить военную силу, если он посчитает, что только так сможет осуществить задуманное.

Играя на международном сочувствии, заступники Украины утверждают, что эта страна не только имеет право вступить в НАТО, но и хочет быть частью Европы. Не России решать, кому вступать в альянс и присоединяться к Западу. Они даже настаивают, что США обязаны помешать Москве сформировать свою сферу влияния.

Действительно, Россия не должна решать, быть Украине в НАТО или нет. Но и Киев не должен. Это действующие члены альянса определяют, кого принимать в свои ряды, ведь цель НАТО – обеспечивать их безопасность, а не благополучие других стран. Военные союзники – это не друзья из Фейсбука*, которых чем больше, тем лучше. США следует соглашаться на дальнейшее расширение блока только в том случае, если это укрепит безопасность Америки. Таким образом, Вашингтон должен учесть позицию Москвы, которая против принятия Украины. Если ее принять, существующий конфликт не просто усилится. Это уже будет конфликт с участием враждебной ядерной державы.

Еще хуже то, что главной воюющей стороной в конфликте с Москвой будет Америка. Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники – в основном члены национальных правительств и Европарламента, многие из них признали, что население их стран устало от предоставления ей материальной помощи. В связи с этим у меня возник вполне естественный вопрос. А станут ли эти люди сражаться, если НАТО вступит в реальную войну с Россией? Никто не ответил на него утвердительно.

Три года назад Исследовательский центр Пью провел социологическое исследование и сделал вывод, что нежелающих воевать за своих соседей больше, чем тех, кто готов за них сражаться. (Естественно, большинство в этих самых странах НАТО полагает, что американские войска придут им на выручку!) Европейский совет по международным отношениям недавно провел свой опрос. "В потенциальном американо-китайском конфликте европейцы хотят сохранить нейтралитет и не желают рисковать, хотя и понимают опасность китайского экономического присутствия в Европе", – выяснилось по итогу. Видимо, российская военная операция не убедила европейцев, что нельзя задавать вопрос: "А что нам за это будет?" Вот такая она – союзническая солидарность.

Многие восточные европейцы сегодня настаивают на том, чтобы НАТО в той или иной форме пообещала принять Украину в свои ряды. Однако все государства-члены альянса в прошлом году подыгрывали той очевидной лжи, которую блок скармливал Киеву. Точно так же никто не хотел воевать в 1994 году, когда Соединенные Штаты подписали Будапештский меморандум, официально закрепивший отказ Украины от ядерного оружия. Вашингтон и прочие подписанты пообещали в случае войны обратиться в Организацию Объединенных Наций. Это была самая пустая из всех угроз. И пока никто не желает воевать в текущем конфликте, несмотря на горы поставляемого оружия, потоки денег и многочисленные похвалы.

Мои европейские собеседники также утверждали, что НАТО выгодна США в той же степени, что и Европе, которая более семидесяти лет недофинансирует свою оборону. Они отмечают: в конце концов, статья 5 применялась всего один раз, и было это после 11 сентября. Европейские солдаты погибали на глупых американских войнах в Ираке и Афганистане. Да, конечно, Вашингтон приветствовал их участие, хотя количество таких войск было ограничено, а их роль в боевых действиях обуславливалась многочисленными оговорками. В таком виде Европа никак не может претендовать на звание главного противника крупной державы, обладающей ядерным оружием.

Европейцы также утверждали, что США нуждаются в их поддержке в противостоянии с Китаем, как экономической, так и в военной, и что в одиночку Америка не справится. Несомненно, обе формы поддержки полезны. Но для первой требуются близкое сотрудничество, а не военный альянс. И хотя европейцы все больше обеспокоены внешней политикой Китая, континент трудно уговорить пожертвовать рынками и прибылями от этой страны и вступить в конфликт, который не имеет очевидного значения для народов Европы. Пока европейское общество убедить не удается.

А вторая форма поддержки – это фантазия, которая не сможет стать реальностью еще долгие годы, если не десятилетия. Ведь если европейцы не желают тратить деньги на собственную оборону, кто поверит, что они построят огромную военно-морскую армаду, посадят на корабли несуществующих морских пехотинцев и на всех парах пойдут на восток, чтобы вместе с Вашингтоном сражаться с китайской ордой? Европа должна быть способна сама себя защитить, сняв это бремя с Вашингтона. Если это произойдет, тогда могут начаться серьезные дискуссии о военном вкладе континента в сдерживание Китая.

Далее, сторонники Украины утверждают, что тамошний конфликт является борьбой между демократией и автократией. Для Украины и для нас важно, чтобы она победила. Европейские визитеры даже настаивали, что победа Киева может сместить соотношение сил в пользу Америки.

Несомненно, у украинцев именно такие ощущения, по крайней мере, им хочется в это верить. Но такое экзальтированное толкование конфликта не имеет ничего общего с реальностью. Репутация Украины как демократии далеко не безупречна. Она хорошо выглядит только в сравнении с Россией. США и Запад тоже многое сделали для того, чтобы подмочить свою репутацию, и из-за этого глобальный Юг не очень-то хочет присоединяться к Америке и ее союзникам в борьбе с Москвой.

Так или иначе, у Вашингтона нет причин воевать за Украину. Естественно, людские симпатии в основном на стороне украинцев. Но боевые действия – это неизбежная и жизненно важная необходимость, а не порыв благотворительности. Многие европейские визитеры утверждали, что Вашингтону не придется воевать, так как членство в НАТО предотвратит продолжение конфликта. Это успокаивающее заявление, но кто ждал, что Россия в феврале прошлого года перейдет в наступление? Это стало неожиданностью для самих украинцев. Любой мир будет холодным и опасным. России и Украине надо готовиться ко второму раунду, особенно если Киев считает, что военное вмешательство союзников начнется автоматически.

Никогда прежде две крупные державы с ядерным оружием не воевали друг с другом. Это дает Вашингтону достаточно веские основания отказать Украине во вступлении в НАТО. Даже если шансы малы, то риски огромны. Они слишком велики и опровергают любые обоснования. Особенно когда они звучат из уст европейцев, которые всегда готовы воевать до последнего американца.

Дуглас Бэндоу – старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана.

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