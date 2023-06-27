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ТАСС

Зеленский обсудил с Байденом расширение поставок Киеву оружия большой дальности

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Стороны также коснулись хода боевых действий и событий в России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудил расширение оборонного сотрудничества с упором на дальнобойные средства поражения.

"Мы обсудили ход боевых действий и происходящие в России процессы", - написал он в своем Telegram-канале.

"Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", - добавил украинский президент.

Кроме того, написал Зеленский, стороны согласовали позиции перед саммитом НАТО в Вильнюсе и обсудили работу по реализации украинской "формулы мира", а также подготовку к так называемому глобальному саммиту мира.

В письменном заявлении Белого дома также говорится, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в России, контрнаступление Украины и американскую помощь Киеву.

"Президент Байден сегодня беседовал [по телефону] с президентом Украины Зеленским с целью обсудить поддержку Украины в ее усилиях по защите от российской агрессии. Они обсудили продолжающееся контрнаступление Украины, и президент Байден подтвердил неизменную поддержку со стороны США, в том числе посредством оказания на постоянной основе помощи в гуманитарной сфере, сферах безопасности и экономики. Лидеры также обсудили последние события в России", - отмечается в документе.

В мае Пентагон информировал, что США предоставили Украине военную помощь на $35,7 млрд с 24 февраля 2022 года и на $36,4 млрд за то время, что на посту президента находится Джо Байден.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. 

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