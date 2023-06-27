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ТАСС

Роскосмос планирует в июле заключить со странами Африки соглашение о сотрудничестве

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Документ должны подписать в Санкт-Петербурге во время экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Роскосмос планирует в июле подписать с африканскими странами соглашение о сотрудничестве во время экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

"Соглашение между странами Африки и Роскосмосом должно быть подписано на предстоящем 27-28 июля Петербургском форуме", - отметили в госкорпорации.

Там уточнили, что делегация Роскосмоса во главе с гендиректором Юрием Борисовым 25 июня посетила Египет. В частности, были проведены переговоры с главой Египетского космического агентства Шерифом Седки, во время которых обсуждались принципы и нормы для сотрудничества в космосе, в том числе по производству и запуску спутников, развития пилотируемой программы и наземной космической инфраструктуры.

"У России давние связи с Египтом и они имеют огромный потенциал для развития. В июле 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет экономический и гуманитарный форум Россия - Африка. В преддверии этого форума мы проводим турне по странам Африки и договорились с коллегой из Египетского агентства о том, что подготовим полномасштабное соглашение, охватывающее широкий спектр возможного взаимодействия в космической отрасли", - сказал Борисов.

В свою очередь Седки отметил, что сотрудничество с Роскосмосом будет долгосрочным. "Мы обсудили возможные пути сотрудничества и абсолютно уверены, что построим долгосрочное надежное сотрудничество не только между космическими агентствами двух стран, но и в масштабе Африканского космического агентства", - процитировали его в Роскосмосе.

Экономический и гуманитарный форум Россия - Африка пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. 

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Страны
Египет
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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