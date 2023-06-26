В Конгрессе США разрешают вывести из состава флота 12 кораблей вместо запланированных 39

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Законопроект сенатского комитета по обороне разрешает флоту вывести из боевого состава только 12 кораблей, тогда как адмиралы хотели списать 39. Продлены сроки службы авианосца "Нимиц", который должен списываться в этом году. Теперь списание перенесли на следующий год, но кораблю потребуется планово - профилактический ремонт, полгода и затраты ориентировочно в 200 млн. $. Надо понимать, что корабль просто продержат в "горячем резерве" до следующего года и благополучно спишут, если не случится чего-то, из ряда вон выходящего.

Сроки службы "Дуайта Эйзенхауэра" продлены до 2027 года, хотя должны были его списать в 2024 году. Кораблю тоже потребуется недешевый ремонт.

Видимо программа авианосцев типа "Форд" не просто отстает от графика, а "трещит по швам". Запретили вывод из боевого состава крейсера УРО "Виксбург", который заканчивает ремонт с модернизацией на верфи "БАЕ системз", в Норфолке. Общая стоимость работа 300 млн. $. Состояние корпусов остальных "Тикондерог" такое же плачевное.

Начальник военно-морских операций адмирал Марк Гилдей прямо говорит, впрочем, не называя конкретных кораблей, что крейсера прямо во время боевой службы приходилось отправлять в Джибути для ремонта корпусов.

О том, что у "Тик" "слабые" корпуса, знают многие, но для Конгресса это не основание для списания. Оставлены в строю два УДК типа "Айленд", списаны только два, потому что Корпус морской пехоты утверждает, что им необходимо минимум 31 УДК, а вопрос с очередным "Сан-Антонио", пока остается открытым.

Конгресс одобрил начало финансирования строительства одной ПЛАРБ типа "Коламбус", двух МАПЛ типа "Вирджиния", двух эсминцев УРО типа "Арли Бьорк", двух фрегатов "Констелейшн", одного быстроходного танкера-снабженца типа "Джон Льюис" и одного типа буксира типа "Навахо".

Таким образом вместо 12 списанных кораблей флот получает 9, если танкер и буксир, хотя бы условно отнести боевым.