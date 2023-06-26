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ТАСС

В Британии более 10 тыс. граждан потребовали референдум о пересмотре антироссийского курса

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Флаги России и Великобритании
Флаги России и Великобритании.
Источник изображения: eer.ru

Составители петиции считают, что политика Лондона в отношении Москвы и Киева наносит экономический ущерб британцам

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Петиция о проведении референдума насчет целесообразности дальнейшего курса властей Великобритании на поддержку Украины и конфронтацию с Россией набрала в воскресенье более 10 тыс. подписей. Теперь на соответствующее прошение, опубликованное на сайте британского парламента, должно ответить правительство Соединенного Королевства.

Составители петиции отмечают, что политика Лондона в отношении РФ и Украины наносит экономический ущерб жителям Великобритании. Авторы текста призвали британское правительство в ближайшие шесть месяцев организовать общенациональный референдум по вопросу пересмотра избранного внешнеполитического курса, либо же немедленно "отказаться от экономически самоубийственных санкций против России, которые вызвали рост цен на энергетику, и многомиллиардных поставок оружия Украине".

По их мнению, властям Великобритании следует занять позицию "нейтрального примирителя" в отношении конфликта на Украине. Если петиция наберет больше 100 тыс. подписей, то ее начнут обсуждать в парламенте королевства.

Согласно официальным данным, в мае инфляция в Великобритании составила 8,7% в годовом исчислении. Национальная статистическая служба Соединенного Королевства называет основным фактором роста цен в стране повышение тарифов на электроэнергию в результате санкционной войны между Западом и РФ из-за конфликта на Украине. При этом продовольственная инфляция в Великобритании в мае составила 18,4%. 

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