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ТАСС

Резников назвал преувеличенными ожидания от контрнаступления ВСУ

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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Thomas Lohnes/ Getty Images

Министр обороны Украины отметил, что нынешние действия Киева не являются "главным наступлением" или "блицкригом"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ожидания результата от контрнаступления, которое проводят Вооруженные силы Украины (ВСУ), были преувеличенными. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления", - сказал Резников. Он пояснил, что входе боевых действий есть "разные обстоятельства и разные препятствия". В частности, он рассказал, что оборонительные линии Вооруженных сил России являются очень сильными, особенно минные поля. Министр обороны Украины отверг предположение, что нынешние действия ВСУ являются "главным наступлением" и добавил, что они не являются "блицкригом".

Министр обороны Украины выразил мнение, что уже в 2023 году могут произойти события, которые будут иметь решающее значение для исхода конфликта на Украине. "Я думаю, что нынешний год станет переломным. Мы должны это сделать. Так мы думаем", - ответил он на вопрос, как долго, по его мнению, продлятся боевые действия на Украине.

Резников подтвердил, что в ходе контрнаступления украинская сторона надеется захватить территории, которые сухопутным путем соединяют Крым с остальными регионами России, однако добавил, что это не является единственным сценарием. "Это так", - ответил он на соответствующий вопрос. "Но мы посмотрим, это будет зависеть от ситуации на поле боя. У нас есть разные сценарии, на востоке и на юге", - добавил он.

Резников заявил, что, по его мнению, политическое решение о передаче Украине американских истребителей F-16 уже принято. По его словам, он уверен, что Украина будет принята в НАТО в качестве полноправного члена. Резников также повторил позицию Киева, что Украина будет готова вести переговоры с Россией об условиях "сосуществования" после того, как Россия выведет войска с территорий, которые Киев считает своими.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. 

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