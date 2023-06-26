Блинкен признал, что Украина сталкивается с трудностями при попытках контрнаступления

При этом, по словам госсекретаря США, у ВСУ "есть четкий план, и они его придерживаются"

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Украина сталкивается с трудностями при проведении контрнаступления. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN.

По словам главы Госдепа, контрнаступление может продлиться несколько "недель или даже месяцев". "У украинцев есть то, что необходимо для того, чтобы оно завершилось успехом. Оно трудное, там непростая местность", - указал Блинкен.

Глава американской дипломатии отметил, что российские войска "в последние месяцы организовали оборону". "Но оно [контрнаступление] продвигается", - подчеркнул госсекретарь США. Он считает, что ситуация с ЧВК "Вагнер" в РФ "создает дополнительные преимущества для Украины, которыми она может воспользоваться". "Но вне зависимости от этого они идут вперед. У них есть четкий план, и они его придерживаются", - заключил он.

Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что промедление западных партнеров в поставках вооружений дало российским силам время подготовить линию обороны, из-за чего широко анонсированное Киевом контрнаступление не дало ожидаемых результатов. Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ "идет медленнее, чем хотелось бы".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.