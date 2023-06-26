Участниками МВМС-2023 в Кронштадте стали почти 290 предприятий

В рамках салона состоялись 24 мероприятия научно-деловой программы

КРОНШТАДТ, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 290 научных и промышленных предприятий приняли участие в XI Международном военно-морском салоне (МВМС-2023), который впервые состоялся на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Об этом сообщили в оргкомитете выставки, стратегическим медиапартнером которой является ТАСС.

"МВМС-2023, организатором которого являлся Минпромторг России, представил богатую выставочную программу с участием 122 экспозиций, среди которых - стенды компаний из России, Индии (BrahMos Aerospace) и Беларуси ("Интеграл", "НПК Контакт", НИИЭВМ). Общее число участников-предприятий составило 289. В рамках салона было проведено 24 мероприятия научно-деловой программы. По итогам салона было заключено более 20 соглашений. За время работы салона его мероприятия посетили более 20 тысяч человек - специалистов отрасли, представителей зарубежных делегаций, а также жителей Кронштадта и туристов", - сообщили в оргкомитете.

Там отметили, что ключевыми участниками МВМС-2023 выступили крупнейшие российское корпорации, ведущие производители военной техники, судов и систем их оснащения: Объединенная судостроительная корпорация, государственная корпорация "Ростех", научно-производственное предприятие "Орион", концерн ВКО "Алмаз-Антей", НПП "Радар ммс", Крыловский государственный научный центр, судостроительная корпорация "Ак Барс", корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), корпорация "ВСМПО-Ависма", а также Дальневосточный центр судостроения и судоремонта. При этом, как сообщили в оргкомитете, стенд корпорации морского приборостроения останется на постоянной основе в формате учебно-тренировочного центра функционировать на территории в кластере "Остров фортов".

Уникальные экспонаты

Главным событием, экспонатом и объектом Музея военно-морской славы в кластере "Остров фортов" в Кронштадте стала первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", которая была отреставрирована на Кронштадтском морском заводе (входит в ОСК). А самая масштабная экспозиция на МВМС-2023 была представлена ОСК - свыше 30 проектов от проектно-конструкторских бюро (ПКБ) корпорации среди которых субмарины, разработанные ЦК МТБ "Рубин" ("Амур 1650", "Амур 950", Амур е600", "Талисман-2") и СПМБМ "Малахит" ("П-750Б", "Тритон-2"). Модели надводных кораблей от Невского ПКБ, Северной верфи, ЦМКБ "Алмаз", Северного ПКБ, Адмиралтейской верфи, Средне-Невского судостроительного завода и КБ "Вымпел".

В рамках салона Конструкторским бюро приборостроения (в составе НПО "Высокоточные комплексы") был представлен новейший зенитный комплекс корабельного базирования "Панцирь-МЕ". По оценке Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, этот комплекс имеет большое экспортное будущее. Компания "Рособоронэкспорт" продемонстрировала иностранным партнерам корабельные радиолокационные комплексы "Заслон" и "Минерал-МЭ", а также береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ", модели надводных кораблей и субмарин. Радиотехническое предприятие "РАТЕП" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") впервые показало макет турельной установки "Комар".

Концерн "Морское подводное оружие - гидроприбор" (в составе КТРВ) впервые представил новую универсальную малогабаритную торпеду УМТ и современную гидроакустическую станцию обнаружения малоразмерных подводных целей "Маяк-С". Кроме того, на выставке были продемонстрированы и другие разработки КТРВ, включая глубоководную торпеду УГСТ, электрические торпеды ЭТ-1Э и ТЭ-2 и малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-Э/НК" со встроенной антиторпедой.

Корабли - участники салона

В рамках МВМС-2023 были показаны 27 единиц вооружения, военной и специальной техники, среди которых - дизель-электрические подлодки "Кронштадт" и "Уфа", большой десантный корабль "Иван Грен", корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Советск", малый десантный корабль на воздушной подушке "Мордовия" и десантный корабль на воздушной подушке "Мичман Лермонтов". Для посещения были открыты "Иван Грен", "Стойкий", "Серпухов" и "Советск".

Кроме того, в ходе выставки состоялись гребная гонка на морских шлюпках на приз главнокомандующего ВМФ России и детская парусная регата на кубок главкома ВМФ. Также состоялось выступление знаменитой пилотажной группы "Стрижи" на истребителях МиГ-29.

Программа МВМС-2023

В оргкомитете информировали, что в рамках деловой программы салона было проведено 24 мероприятия, в том числе совещание, 12 круглых столов, 4 конференции, пленарная сессия, презентация, форум и 4 технических сессии. В частности, состоялась XII Международная конференция "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях". Участники одного из круглых столов обсуждали вопросы развития Северного морского пути в условиях конкуренции и санкционной политики Запада.

Впервые большое внимание в рамках салона было уделено военной медицине и биологии. В частности, эксперты обсудили ситуацию из-за разрушения Каховской ГЭС. Так, доцент кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Владимир Кузьмич предупредил об опасности распространения холеры на затопленных территориях из-за прорыва плотины ГЭС. В свою очередь начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в кулуарах выставки сообщил ТАСС, что войска РХБЗ и сотрудники МЧС проводят обеззараживание затронутой паводком после разрушения Каховской ГЭС местности.

Ранее МВМС, который проходит раз в два года, собирал участников на территории петербургского "Ленэкспо". Его деловая часть проходили в павильонах, а экспонаты отрасли выставлялись в Галерном ковше. В 2021 году салон прошел в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" без посетителей.